Dites adieu aux tâches ménagères : Ce nouveau robot majordome plie le linge et cuisine.

Publié le: 10/10/2025 @ 16:57:44: Par Nic007 Dans "Programmation"
La nouvelle frontière de la robotique domestique s'exprime en Californie et arbore le visage futuriste de Figure 03 , le nouveau robot humanoïde développé par Figure AI. Après des années d'expérimentation industrielle, l'entreprise semble prête à introduire ses robots dans nos foyers, avec la promesse de nous offrir un assistant capable de faire pratiquement tout ce que nous voulons , comme plier le linge, faire la vaisselle et même servir à manger. Le secret de cette évolution s'appelle Helix , le système d'intelligence artificielle qui permet au robot de voir, de comprendre et d'agir en temps réel, sans suivre d'instructions prédéfinies. Figure 03 apparaît donc comme le premier exemple concret d'un robot généraliste, conçu pour s'adapter à nos espaces et apprendre directement de l'interaction humaine. Mais quelle sera son utilité réelle ?
Figure 03 peut effectuer des tâches complexes comme plier du linge, arroser des plantes ou remplir le lave-vaisselle, en s'adaptant à l'environnement domestique. Tout cela grâce à Helix, le système d'IA propriétaire qui gère le robot en temps réel. Contrairement à d'autres modèles basés sur des scripts ou des commandes à distance, Helix permet au robot de raisonner sur ses actions et de réagir aux événements inattendus : si une tasse tombe ou si un objet change de position, Figure 03 recalcule immédiatement le mouvement et exécute le geste avec précision. L'objectif affiché de l'entreprise est de créer un robot polyvalent , capable d'apprendre de nouvelles tâches en observant et en interagissant avec les personnes. Outre les tâches domestiques, Figure 03 peut également être utilisé dans des contextes commerciaux : la vidéo de présentation le montre en tant que serveur, employé logistique et ouvrier à la chaîne de montage. Figure AI affirme que cette technologie pourrait remplacer les emplois « dangereux ou indésirables », libérant ainsi les individus des tâches répétitives.
Derrière son apparence de robot humanoïde se cache une structure entièrement repensée par rapport aux modèles précédents. Figure 03 pèse environ 60 kg, mesure 1,68 m et intègre un nouveau système sensoriel conçu pour l'inspection visuelle haute fréquence. Ses caméras offrent une fréquence d'images deux fois supérieure, un quart de latence et un champ de vision 60 % plus large que la génération précédente. Ces données permettent au système Helix de mieux interpréter l’environnement environnant et de se déplacer plus naturellement dans des espaces encombrés ou encombrés comme les maisons. Chaque main robotique intègre une caméra dans la paume , fournissant un retour visuel rapproché lors de la saisie d'objets. Cela lui permet de maintenir sa perception même lorsque les caméras principales sont obscurcies, par exemple lorsqu'il saisit un verre dans une armoire. Les doigts, désormais plus souples et plus sensibles, sont équipés de capteurs tactiles capables de détecter des forces aussi faibles que 3 grammes, soit suffisamment pour reconnaître le poids d'un trombone.
La conception a également été soigneusement pensée pour la sécurité domestique . Figure 03 utilise des matériaux doux et des tissus lavables, réduisant ainsi les risques de chocs et de pincements. Son système audio amélioré permet une interaction vocale plus claire et plus naturelle, tandis que la charge par induction sans fil via les pieds permet au robot de se recharger de manière autonome sur une base de 2 kW, garantissant jusqu'à 5 heures d'autonomie . Avec Figure 03, l'entreprise souhaitait démontrer que les robots humanoïdes ne sont plus de simples prototypes de laboratoire. L'ensemble du projet a été repensé pour une production de masse, grâce à la nouvelle usine BotQ, capable de produire jusqu'à 12 000 unités par an dans un premier temps. L'objectif affiché est d'atteindre 100 000 robots d'ici quatre ans , une étape qui marquerait la transition définitive vers la robotique grand public.
Selon son fondateur Brett Adcock, Figure 03 est « une étape vers des robots capables de travailler à nos côtés toute la journée ». À court terme, le robot sera disponible auprès de certains partenaires , mais l'objectif est d'étendre son utilisation aux foyers et aux lieux de travail d'ici 2026. Si cette promesse se concrétise, nous pourrions assister à la première véritable génération de robots généralistes, capables d'apprendre des gestes humains et de s'adapter à n'importe quel contexte. Pour le plus grand bonheur de tous ceux qui détestent les tâches ménagères.
