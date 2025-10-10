Se connecter  
Quand sortira la PS6 ? Une fuite révèle la date de sortie présumée de Sony.
Publié le: 10/10/2025 @ 16:08:45: Par Nic007 Dans "Consoles"
ConsolesKepler , un insider reconnu pour sa connaissance du monde AMD et des architectures matérielles de nouvelle génération, a récemment déclaré que Sony avait déjà fixé la date de sortie de la PlayStation 6, visant un lancement à l'automne 2027. Ce calendrier concorde avec de nombreuses autres rumeurs et placerait le lancement de la nouvelle PlayStation environ sept ans après la PS5, sortie en 2020. S'exprimant dans un fil de discussion NeoGAF consacré aux nouvelles technologies présentées par Sony et AMD , Kepler a expliqué que la date de 2027 n'était pas une simple estimation, mais correspondait au plan opérationnel actuel de l'entreprise, sauf retards ou changements de stratégie liés au marché mondial. Initialement, la source avait également évoqué un possible report à 2026, mais a ensuite précisé que l'année suivante restait l'objectif le plus réaliste, sauf surprise. Dans ce scénario, Sony pourrait dévoiler officiellement la console dès le CES 2026 de Las Vegas, événement où elle annonce traditionnellement ses innovations matérielles majeures. Des rumeurs suggèrent également que le travail en interne est déjà bien avancé : sept studios PlayStation travailleraient déjà sur des projets exclusifs pour la PS6, signe que l'entreprise japonaise vise un lancement réussi, avec des titres phares qui ne seront pas disponibles sur la PS5. L'objectif, selon certaines sources, est de reproduire l'approche adoptée pour la PS4, qui a consolidé sa réputation entre 2016 et 2020 grâce à une vague d'exclusivités majeures.
Quand sortira la PS6 ? Une fuite révèle la date de sortie présumée de Sony.
