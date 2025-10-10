Tesla sème le chaos sur les routes. La conduite autonome ignore les feux rouges.

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a lancé une nouvelle enquête sur Tesla. Cette fois, l'autorité de régulation américaine examine le fonctionnement du logiciel de conduite entièrement autonome (FSD) qui, selon de nombreux rapports, ne respecte pas le code de la route, notamment lors du grillage des feux rouges et des changements de voie. L'enquête, désignée PE25012, est menée par l'Office of Defect Investigation (ODI), qui surveille le comportement des systèmes d'assistance à la conduite de Tesla depuis plusieurs années. L'enquête est préliminaire, mais elle couvre déjà des centaines de milliers de véhicules équipés du système FSD, en version supervisée et en version test. Cette nouvelle inspection intervient quelques semaines seulement après une autre enquête sur des problèmes liés aux poignées de porte électroniques. Dans plusieurs cas signalés, des enfants se sont retrouvés coincés dans des véhicules car le système d'ouverture des portes ne répondait plus. Les propriétaires ont dû briser les vitres pour faire sortir les passagers. Tesla a admis travailler à une refonte du composant défectueux. Dans un cas impliquant le Cybertruck, une action en justice est même envisagée après le décès d'adolescents incapables de s'échapper d'un véhicule en feu . La NHTSA examine actuellement si le fonctionnement du logiciel FSD présente un risque pour la sécurité publique. L'agence note que Tesla commercialise ce système comme une technologie de niveau 2 selon la classification de la Society of Automotive Engineers (SAE). Cela signifie que le conducteur doit garder le contrôle total de son véhicule à tout moment et demeure responsable de son comportement.
L'ODI a recensé dix-huit plaintes d'utilisateurs et un reportage dans les médias concernant des Tesla dont le système de freinage d'urgence (FSD) était activé et qui ne s'arrêtaient pas aux feux rouges. Dans certains cas, le conducteur n'a reçu aucun avertissement avant de franchir l'intersection. L'agence a également recensé six incidents au cours desquels des véhicules Tesla équipés du système FSD ont grillé des feux rouges et provoqué des collisions. Quatre de ces incidents ont fait des blessés. Dans plusieurs cas, la voiture s'est immobilisée correctement, puis a poursuivi sa route d'elle-même malgré le feu rouge allumé. La collaboration de l'ODI avec les autorités locales du Maryland a révélé que le problème pourrait être récurrent. À une intersection de Joppa, dans le Maryland, plusieurs incidents identiques ont été signalés, suggérant une erreur systémique plutôt qu'un incident isolé.
Une autre partie de l'enquête porte sur les situations où des véhicules avec le système FSD activé ont dévié vers la circulation en sens inverse, ont franchi des lignes continues doubles ou ont tourné sur la mauvaise route. Les signalements incluent également des cas où le système est entré dans une intersection directement depuis une voie réservée aux virages ou a effectué un virage depuis une voie en ligne droite. Certains conducteurs ont signalé que le système FSD changeait de voie sans avertissement préalable, ce qui pouvait entraîner des situations dangereuses en ville. L'ODI a annoncé que l'enquête porterait également sur d'autres scénarios, notamment le comportement du système lors de la conduite à proximité de voies ferrées ou de manœuvres sur des routes locales étroites.
L'enquête porte sur la quasi-totalité de la gamme Tesla. La NHTSA enquête sur les modèles Model 3 (2017-2026), Model S (2016-2025), Model X (2016-2025), Model Y (2020-2026) et Model Cybertruck (2023-2026). Tous ces véhicules pourraient être équipés du logiciel FSD, dont l'utilisation est limitée et réglementée aux États-Unis. L'agence n'a pas précisé quand elle terminerait son analyse ni si elle était en discussion avec des représentants de Tesla. Si les erreurs sont confirmées, l'enquête pourrait être élargie à un niveau formel, ce qui pourrait aboutir à demander au fabricant d'apporter des modifications logicielles ou de procéder à un rappel.
