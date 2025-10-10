La dernière version d'Ubuntu arrive à pleine vitesse, juste à temps pour la fin de Windows 10

Canonical a publié la dernière version de sa distribution Linux : Ubuntu 25.10 Questing Quokka. Ce système introduit une série de modifications techniques qui indiquent l'orientation du développement de l'ensemble de l'écosystème. La plus importante d'entre elles est l'utilisation d'implémentations d'outils système à mémoire sécurisée, écrites en Rust. Cette avancée pourrait établir une nouvelle norme en matière de sécurisation des systèmes d'exploitation open source. La nouvelle version d'Ubuntu introduit des versions optimisées pour la mémoire des principaux utilitaires système grâce aux projets uutils et sudo-rs. Canonical a choisi d'intégrer ces solutions pour accroître la résilience du système face aux bugs et vulnérabilités de gestion de la mémoire. L'utilitaire traditionnel sudo est toujours disponible, mais son alternative Rust devient désormais l'option par défaut de l'environnement. Rust empêche la compilation de code susceptible d'entraîner des violations de mémoire. Par conséquent, l'implémentation d'outils écrits dans ce langage réduit considérablement le risque d'exploitations et de bugs dans les composants système critiques. Canonical teste intensivement cette approche de sécurité mémoire depuis plusieurs versions, et Ubuntu 25.10 est la première version à démontrer sa maturité.
Ubuntu 25.10 est livré avec le noyau Linux 6.17, qui étend la prise en charge de la virtualisation imbriquée sur les plateformes ARM, notamment NVIDIA Grace et AmpereOne. Cela permet aux développeurs d'exécuter des hyperviseurs au sein de machines virtuelles, de tester des environnements CI/CD complets et d'isoler précisément les processus. Le nouveau noyau ouvre également la voie à la prise en charge native de la technologie Intel TDX. Canonical prévoit d'implémenter pleinement cette fonctionnalité dans Ubuntu 26.04 LTS, ciblant les utilisateurs travaillant sur des projets informatiques sensibles et d'IA. Parallèlement, la prise en charge du profil RVA23, récemment approuvé comme norme de base pour les builds RISC-V, a été ajoutée, consolidant la position d'Ubuntu parmi les systèmes prêts pour la nouvelle architecture. L'environnement de bureau GNOME a été mis à jour vers la version 49. Les modifications incluent de nouveaux éléments d'interface, notamment la possibilité de contrôler les médias et l'alimentation directement depuis l'écran de verrouillage. Canonical a également introduit la nouvelle visionneuse d'images Loupe et l'émulateur de terminal Ptyxis, qui remplace les solutions précédentes. Cette mise à jour met l'accent sur la conformité avec la loi européenne sur l'accessibilité (EAA). Le contraste de l'interface, la navigation au clavier et la compatibilité avec les lecteurs d'écran ont été améliorés. Dans le panneau App Center et les paramètres, les utilisateurs bénéficieront d'une meilleure lisibilité et d'une meilleure adaptabilité aux différents flux de travail. Les utilisateurs sélectionnant « Installer des modules complémentaires limités » lors de l'installation bénéficieront de la prise en charge native du codec Bluetooth AAC et de l'enregistrement d'écran accéléré matériellement dans GNOME. Ces modifications optimisent l'expérience utilisateur, notamment sur les appareils mobiles et les ordinateurs portables basse consommation.
Ubuntu 25.10 est également une version destinée aux développeurs. Elle inclut une chaîne d'outils mise à jour, incluant OpenJDK 25, Python 3.14 RC3, Golang 1.25 et GCC 15. Rust 1.85 a été intégré comme compilateur par défaut, et la nouvelle version 1.88 est disponible dans les dépôts. Cette version introduit également une version préliminaire du compilateur Zig pour les architectures amd64 et arm64. Le framework .NET a également été mis à jour, avec une préversion de .NET 10 et un plugin Snapcraft actualisé simplifiant la configuration mono-dépôt et l'intégration MSBuild. Canonical a également étendu la disponibilité de PowerShell, désormais disponible sous forme de package Snap pour les architectures arm64, ppc64el et s390x. Ubuntu 25.10 Questing Quokka est une version de transition, mais son impact va au-delà des simples mises à jour de paquets. Les implémentations Rust des outils principaux, un noyau modernisé et une prise en charge étendue de l'architecture indiquent une direction claire : sécurité, ouverture et préparation pour l'avenir de l'IA. La date de sortie du nouvel Ubuntu n'est pas un hasard. Les développeurs ont réussi à la publier avant la fin du support de Windows 10, espérant que certains utilisateurs choisiraient Ubuntu, qui (avec des forks comme Mint) est souvent recommandé aux utilisateurs qui migrent depuis Windows.
