Une streameuse TikTok assassinée par un fan qui lui avait auparavant versé 70000 dollars

La communauté coréenne du streaming est sous le choc après la mort tragique de Yoon Ji-ah. L'influenceuse TikTok comptait plus de 300 000 abonnés lorsque son corps a été retrouvé à flanc de montagne dans le comté de Muju le 11 septembre. La police a arrêté celui qui était son plus grand fan depuis des années. Le suspect, un homme de 50 ans connu sous le nom de Choi, a versé environ 100 millions de wons (environ 70 000 dollars) à la streameuse sous le pseudonyme « Black Cat ». Grâce à ces généreux dons, il est devenu un VIP sur ses streams et l'a convaincue de former un partenariat commercial. Choi s'est fait passer pour le PDG d'une entreprise informatique, alors qu'en réalité, il était criblé de dettes et que sa maison avait été saisie par huissier. Lassée de son comportement autoritaire, Yoon a récemment tenté de couper tout contact avec lui. Les images de vidéosurveillance montrent la scène dramatique précédant le meurtre, montrant Choi agenouillée et suppliant le streamer. Les enquêteurs ont déterminé que vers 15 h 27, une demi-heure seulement après la fin de son dernier stream, Yoon a été traînée de force dans une voiture. La cause du décès est une strangulation due à une compression du cou. Après le meurtre, Choi a effectué plusieurs manœuvres pour tromper la police avant de jeter le corps à flanc de montagne. Il a été arrêté 12 heures plus tard. Il a d'abord nié les accusations, mais après la découverte du corps, il est passé aux aveux.
Cette affaire a ravivé les inquiétudes quant aux relations dangereuses entre créateurs et spectateurs. Plus tôt cette année, une tragédie similaire s'est produite à Tokyo, où un streamer japonais a été poignardé en direct lors d'une diffusion suivie par 6 000 personnes. Ces événements ont suscité une vague d’inquiétude parmi les influenceurs du monde entier. Récemment, des créateurs majeurs comme Asmongold, Hasan et Valkyrae se sont retirés de la TwitchCon 2025 en raison de problèmes de sécurité.
