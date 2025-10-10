YouTube a cédé. Vous pouvez désormais demander grâce.

YouTube a annoncé que les créateurs dont les comptes ont été clôturés pourront à nouveau demander la création de nouvelles chaînes. Il s'agit du changement de politique le plus important de la plateforme depuis la pandémie et d'une décision qui ouvre la voie à la réintégration des personnes bannies pour des contenus autrefois considérés comme de la désinformation. Dans un article publié sur son blog officiel, YouTube a reconnu que de nombreux créateurs méritaient une seconde chance. La plateforme a justifié sa décision en évoquant les transformations importantes survenues ces deux dernières décennies et sa volonté de rétablir la confiance de la communauté. L'annonce a souligné qu'il s'agissait d'un projet pilote et qu'il ne s'appliquerait qu'à certains créateurs bannis du service pour des infractions antérieures. Cependant, en coulisses, la pression politique se fait sentir. Le député Jim Jordan de l'Ohio a demandé à Alphabet, propriétaire de YouTube, d'enquêter pour savoir si l'administration Biden-Harris avait influencé les plateformes à censurer les contenus. En réponse, le conseiller juridique d'Alphabet, Daniel F. Donovan, a annoncé dans une lettre que l'entreprise autoriserait certains créateurs bannis à reprendre leurs activités.
YouTube n'a pas explicitement abordé la COVID-19 ni l'intégrité des élections, mais la lettre d'Alphabet révèle que ces sujets ont été essentiels à l'élaboration de la nouvelle politique. L'entreprise indique qu'elle permettra aux personnes dont les chaînes ont été supprimées pour violation répétée des politiques liées à la pandémie ou au contenu électoral – règles qui ne s'appliquent plus – de réactiver leurs chaînes. La lettre souligne que YouTube reconnaît l'importance des voix conservatrices dans le débat public et vise à garantir un accès égal à la plateforme pour tous les créateurs. Il s'agit d'un signal clair que l'entreprise cherche à redorer son blason d'acteur neutre dans les conflits politiques qui divisent les réseaux sociaux américains depuis des années. Au début de la pandémie, YouTube a mis en place des politiques strictes pour empêcher la diffusion de fausses informations sur les vaccins. Les contenus suggérant que les vaccins pouvaient provoquer le cancer ou d'autres problèmes de santé ont été interdits. Dans les mois qui ont suivi, la plateforme a également commencé à bannir les comptes liés à la désinformation politique, notamment après les événements du 6 janvier 2021. Ces décisions ont suscité une vague de critiques de la part d'une partie du public, qui a perçu les actions de YouTube comme une forme de censure. De nombreux créateurs bannis se sont tournés vers des plateformes alternatives comme Rumble et Odysee, y créant de nouvelles communautés. Aujourd'hui, plusieurs années plus tard, YouTube ouvre la voie à leur retour, sous conditions toutefois strictes.
YouTube annonce que lors de l'examen des demandes, l'entreprise tiendra compte de l'historique des violations de chaque créateur, notamment de l'ampleur et de la nature de ses infractions antérieures. Elle accordera une attention particulière aux cas où les activités du créateur pourraient avoir porté préjudice à la communauté, par exemple en mettant en danger la sécurité des enfants. Les créateurs bannis pour violation de droits d'auteur ne pourront pas bénéficier du programme de réintégration. Les autres devront attendre un an après la fermeture de leur chaîne avant de pouvoir en demander une nouvelle. S'ils sont réintégrés, ils repartiront de zéro, sans accès à leurs vidéos ni à leurs abonnés précédents, mais auront la possibilité de réintégrer le Programme Partenaire dès qu'ils auront atteint les critères de portée et de durée de visionnage. TechCrunch a demandé à YouTube si le pilote ciblerait principalement les créateurs bannis en raison de la pandémie et des élections, mais n'a pas reçu de réponse avant la publication de cet article. L'absence de commentaires n'a fait qu'alimenter les spéculations selon lesquelles l'entreprise cherchait à faire preuve de prudence sur des sujets qui continuent de susciter des réactions aux États-Unis.
