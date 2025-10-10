Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
YouTube a cédé. Vous pouvez désormais demander grâce.
Publié le: 10/10/2025 @ 14:19:21: Par Nic007 Dans "Vidéo"
VidéoYouTube a annoncé que les créateurs dont les comptes ont été clôturés pourront à nouveau demander la création de nouvelles chaînes. Il s'agit du changement de politique le plus important de la plateforme depuis la pandémie et d'une décision qui ouvre la voie à la réintégration des personnes bannies pour des contenus autrefois considérés comme de la désinformation. Dans un article publié sur son blog officiel, YouTube a reconnu que de nombreux créateurs méritaient une seconde chance. La plateforme a justifié sa décision en évoquant les transformations importantes survenues ces deux dernières décennies et sa volonté de rétablir la confiance de la communauté. L'annonce a souligné qu'il s'agissait d'un projet pilote et qu'il ne s'appliquerait qu'à certains créateurs bannis du service pour des infractions antérieures. Cependant, en coulisses, la pression politique se fait sentir. Le député Jim Jordan de l'Ohio a demandé à Alphabet, propriétaire de YouTube, d'enquêter pour savoir si l'administration Biden-Harris avait influencé les plateformes à censurer les contenus. En réponse, le conseiller juridique d'Alphabet, Daniel F. Donovan, a annoncé dans une lettre que l'entreprise autoriserait certains créateurs bannis à reprendre leurs activités.

YouTube n'a pas explicitement abordé la COVID-19 ni l'intégrité des élections, mais la lettre d'Alphabet révèle que ces sujets ont été essentiels à l'élaboration de la nouvelle politique. L'entreprise indique qu'elle permettra aux personnes dont les chaînes ont été supprimées pour violation répétée des politiques liées à la pandémie ou au contenu électoral – règles qui ne s'appliquent plus – de réactiver leurs chaînes. La lettre souligne que YouTube reconnaît l'importance des voix conservatrices dans le débat public et vise à garantir un accès égal à la plateforme pour tous les créateurs. Il s'agit d'un signal clair que l'entreprise cherche à redorer son blason d'acteur neutre dans les conflits politiques qui divisent les réseaux sociaux américains depuis des années. Au début de la pandémie, YouTube a mis en place des politiques strictes pour empêcher la diffusion de fausses informations sur les vaccins. Les contenus suggérant que les vaccins pouvaient provoquer le cancer ou d'autres problèmes de santé ont été interdits. Dans les mois qui ont suivi, la plateforme a également commencé à bannir les comptes liés à la désinformation politique, notamment après les événements du 6 janvier 2021. Ces décisions ont suscité une vague de critiques de la part d'une partie du public, qui a perçu les actions de YouTube comme une forme de censure. De nombreux créateurs bannis se sont tournés vers des plateformes alternatives comme Rumble et Odysee, y créant de nouvelles communautés. Aujourd'hui, plusieurs années plus tard, YouTube ouvre la voie à leur retour, sous conditions toutefois strictes.

YouTube annonce que lors de l'examen des demandes, l'entreprise tiendra compte de l'historique des violations de chaque créateur, notamment de l'ampleur et de la nature de ses infractions antérieures. Elle accordera une attention particulière aux cas où les activités du créateur pourraient avoir porté préjudice à la communauté, par exemple en mettant en danger la sécurité des enfants. Les créateurs bannis pour violation de droits d'auteur ne pourront pas bénéficier du programme de réintégration. Les autres devront attendre un an après la fermeture de leur chaîne avant de pouvoir en demander une nouvelle. S'ils sont réintégrés, ils repartiront de zéro, sans accès à leurs vidéos ni à leurs abonnés précédents, mais auront la possibilité de réintégrer le Programme Partenaire dès qu'ils auront atteint les critères de portée et de durée de visionnage. TechCrunch a demandé à YouTube si le pilote ciblerait principalement les créateurs bannis en raison de la pandémie et des élections, mais n'a pas reçu de réponse avant la publication de cet article. L'absence de commentaires n'a fait qu'alimenter les spéculations selon lesquelles l'entreprise cherchait à faire preuve de prudence sur des sujets qui continuent de susciter des réactions aux États-Unis.
Une streameuse TikTok assassinée par un... »« Exchange Online : Une fonctionnalité co...
Plus d'actualités dans cette catégorie
09-10Netflix veut acquérir la plus grande émission sportive d'Europe : La Ligue des Champions
03-10Elon Musk attaque Netflix et appelle au boycott pour la santé des enfants
03-10YouTube gâche à nouveau les choses et apporte des changements pour le pire
02-10Une actrice générée par l'IA remplacera-t-elle les vrais acteurs ?
01-10YouTube capitule face à Trump. Il devra payer des millions pour son interdiction après l'attaque du Capitole.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Consoles Consoles
Quand sortira la PS6 ? Une fuite révèle la date de sortie présumée de Sony.
Sécurité Sécurité
Tesla sème le chaos sur les routes. La conduite autonome ignore les feux rouges.
Linux Linux
La dernière version d'Ubuntu arrive à pleine vitesse, juste à temps pour la fin de Windows 10
Internet Internet
Une streameuse TikTok assassinée par un fan qui lui avait auparavant versé 70000 dollars
Vidéo Vidéo
YouTube a cédé. Vous pouvez désormais demander grâce.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?