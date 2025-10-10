Se connecter  
Publié le: 10/10/2025 @ 00:09:09: Par Nic007 Dans "Programmation"
ProgrammationUn étudiant de l'Université du Missouri a appris à ses dépens que les conversations avec l'intelligence artificielle ne sont pas aussi privées qu'elles le paraissent. Il a été arrêté après que la police a trouvé sur son téléphone des aveux détaillés, faits à… ChatGPT. Un étudiant s'est introduit par effraction dans le parking d'une université de Springfield et a vandalisé des voitures en stationnement pendant près de 40 minutes. Selon un rapport de police obtenu par The Register, il a vandalisé 17 véhicules, brisant des vitres, arrachant des essuie-glaces et des rétroviseurs, et abîmant des capots. Le coupable aurait pu passer inaperçu sans une décision fatale : de retour de la fête, il a décidé de partager ses « exploits » avec ChatGPT. La police disposait déjà d'images de surveillance et de témoignages, ce qui lui a permis d'obtenir un mandat de perquisition pour le téléphone du suspect. L'analyse du smartphone a révélé deux éléments clés : sa géolocalisation le situait précisément sur la scène du crime et l'historique des appels contenait des aveux complets.

La conversation sur ChatGPT a débuté par la question : « À quel point suis-je dans le pétrin ? » L’internaute a expliqué comment des voitures avaient été vandalisées après une fête qui avait mal tourné. Des questions ont également été posées sur les risques de prison et la surveillance du parking. Au fil de la conversation, le ton a changé : selon le rapport, ChatGPT a tenté de calmer l’interlocuteur et lui a demandé d’arrêter de parler de violence. L'homme a été arrêté et interdit de bars et autres lieux servant de l'alcool. Les autorités le considéraient comme une menace potentielle pour les victimes et les témoins, notamment en raison de menaces proférées lors d'une conversation avec AI. Cette histoire nous rappelle une fois de plus qu'aucune conversation en ligne, même avec un bot, n'est véritablement privée. Mais dans ce cas précis, c'est probablement une bonne chose.
