Une fuite révèle les spécifications et les comparaisons de la Xbox Next-Gen avec la PS6

Selon une nouvelle fuite publiée par le célèbre initié Moore's Law is Dead , l'entreprise de Redmond travaillerait sur sa prochaine console, connue en interne sous le nom de Xbox Next Gen , basée sur un APU appelé Magnus , développé en collaboration avec AMD. Bien que non officielles, ces informations dévoilent une machine extrêmement ambitieuse, destinée à redéfinir le concept même de console. L'APU Magnus représenterait une avancée technologique significative : une conception hybride composée de deux puces pour une surface totale de 408 mm², incluant une puce GPU de 264 mm² partagée avec les versions desktop basées sur l'architecture RDNA 5. Il est soutenu par un compartiment CPU composé de trois cœurs Zen 6 et de huit cœurs Zen 6C, garantissant puissance et flexibilité. La mémoire système atteindrait jusqu'à 48 Go de GDDR7 avec un bus 192 bits, tandis que la présence d'un NPU de 110 TOPS suggère une forte avancée vers l'intelligence artificielle et la mise à l'échelle neuronale.
Cependant, certains points restent flous : les données officielles sur les fréquences d'horloge, qui pourraient déterminer le véritable avantage par rapport à la PS6 , font défaut . Selon les estimations d'une source interne, si Microsoft maintenait des fréquences égales ou supérieures à celles de la console Sony, la Xbox Next Gen pourrait afficher un avantage de performance de 25 à 35 % dans des domaines tels que le ray tracing et le traitement d'image. Sinon, l'entreprise pourrait opter pour un profil plus économe en énergie, au détriment de la puissance brute. Au-delà des spécifications techniques , la fuite suggère un changement de stratégie de la part de Microsoft : la nouvelle Xbox pourrait être conçue comme un hybride console-PC, capable d'exécuter une version de Windows, visant ainsi une intégration plus poussée avec l'écosystème PC et le cloud gaming. Cette approche, cependant, entraînerait des coûts de production très élevés, à tel point que le prix de lancement pourrait dépasser les 800 $, ce qui en ferait la console la plus chère jamais produite.
Ni Microsoft ni AMD n'ont officiellement confirmé cette information pour le moment. Cependant, selon un ingénieur d'AMD cité dans la fuite, le développement de la Xbox nouvelle génération progresse rapidement, avec un lancement prévu vers 2027. Si les rumeurs se confirment, la Xbox nouvelle génération promet de révolutionner l'industrie, capable de combler définitivement l'écart entre les consoles traditionnelles et les PC de jeu haut de gamme.
