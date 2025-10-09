Microsoft prend le contrôle de GitHub. L'indépendance du service est terminée.

GitHub, l'une des plateformes de développement les plus importantes au monde, entre dans une nouvelle phase de son existence. Sept ans après son acquisition par Microsoft, le service perd encore de son autonomie. Avec la décision de migrer l'intégralité de son infrastructure vers le cloud Azure, l'intégration avec CoreAI et la transition de l'équipe de Slack vers Microsoft Teams, GitHub devient partie intégrante de l'écosystème Microsoft. Comme l'a rapporté The Verge, Vladimir Fedorov, directeur technique de GitHub, a informé ses employés que l'entreprise commençait à migrer l'intégralité de son infrastructure de centres de données externes vers Azure. Il a expliqué que cette décision était motivée par la capacité limitée des serveurs et la demande croissante de puissance de calcul associée aux outils basés sur l'IA. GitHub a connu une forte augmentation de l'activité de ses utilisateurs ces dernières années. Des services comme GitHub Copilot, un assistant de développement basé sur des modèles d'IA, sont de plus en plus gourmands en ressources. Fedorov a souligné que les centres de données actuels en Virginie du Nord ne sont plus en mesure de gérer les charges de travail, et que la migration de l'infrastructure vers le cloud de Microsoft vise à garantir un fonctionnement fluide et évolutif.
La migration des données de GitHub est une entreprise de grande envergure. La migration de millions de dépôts, de projets et de services associés vers le cloud nécessite l'implication de centaines d'ingénieurs et d'administrateurs. Certaines équipes de développement ont déjà été réaffectées au processus de migration, ce qui retardera le déploiement des nouvelles fonctionnalités auprès des utilisateurs. Selon le plan, la plupart des opérations de migration devraient être achevées d'ici 2026, la déconnexion complète de l'infrastructure actuelle devant intervenir dans les deux prochaines années. La direction de Microsoft soutient activement ce processus. Fedorov a indiqué que les équipes CoreAI et Azure ont été mobilisées pour fournir à GitHub les ressources nécessaires à la poursuite du développement. L'intégration de GitHub avec Microsoft prend de l'ampleur. Le service a été officiellement intégré à CoreAI, l'unité chargée du développement des outils d'IA pour l'ensemble de l'entreprise. Cette décision signifie que l'avenir de la plateforme est étroitement lié à l'orientation des projets d'IA de Microsoft. Kyle Daigle, directeur de l'exploitation de GitHub, a confirmé à The Verge que le passage à Azure était une étape logique vers une intégration technologique complète. Il a indiqué que l'entreprise devait accélérer la mise à l'échelle de ses ressources pour s'adapter à la croissance exponentielle du nombre d'utilisateurs et des projets d'apprentissage automatique.
Ces changements affectent non seulement l'infrastructure, mais aussi le fonctionnement quotidien des employés. Microsoft met en œuvre une politique de communication cohérente et migre progressivement les équipes GitHub de Slack vers Microsoft Teams. Cette mesure vise à améliorer la collaboration entre les employés des deux entreprises et à unifier les systèmes internes. La transition vers l'outil de Microsoft est un moment symbolique : pendant des années, Slack a été un élément clé de la culture d'entreprise de GitHub, réputé pour son indépendance et son atmosphère conviviale pour les développeurs. Aujourd'hui, de plus en plus de décisions concernant les opérations de l'entreprise sont prises directement à Redmond. Suite au départ du PDG Thomas Dohmke en août 2025, Microsoft n'envisage pas de nommer de successeur. GitHub sera alors directement rattaché à CoreAI, mettant ainsi fin à sa relative indépendance. Thomas Dohmke restera au sein de l'entreprise jusqu'à la fin de l'année et supervisera le processus d'intégration. Sous sa direction, GitHub a renforcé sa position sur le marché des outils de développement avec le lancement de produits basés sur l'IA comme GitHub Copilot et Spark. Aujourd'hui, la stratégie de développement de la plateforme est de plus en plus pilotée par le siège de Microsoft.
Microsoft a acquis GitHub en 2018 pour 7,5 milliards de dollars. Au moment de l'acquisition, la plateforme n'était pas rentable, enregistrant des pertes annuelles supérieures à 60 millions de dollars. Initialement, elle a conservé son autonomie opérationnelle et une culture organisationnelle distincte, lui permettant de conserver la confiance de la communauté open source. Ces dernières années, GitHub s'est de plus en plus aligné sur la stratégie de Microsoft, dont l'objectif principal est de bâtir un écosystème mondial d'IA basé sur le cloud Azure. Les décisions d'intégrer l'infrastructure, de migrer les équipes et d'intégrer GitHub aux structures de CoreAI s'inscrivent dans ce plan. GitHub Copilot et d'autres outils basés sur l'IA sont devenus des piliers essentiels du fonctionnement du service. Leur développement nécessite une puissance de calcul croissante et une étroite collaboration avec les équipes d'ingénierie de Microsoft. Selon The Verge, ce sont précisément ces besoins croissants dans ce domaine qui ont accéléré la décision de migrer vers le cloud.
Du point de vue de l'utilisateur, ce changement pourrait comporter à la fois des avantages et des risques. Azure offre une évolutivité et des performances accrues, mais cela implique également que GitHub soit encore plus étroitement lié à l'écosystème Microsoft, qui contrôle de plus en plus des segments clés de l'infrastructure des développeurs. Des spéculations circulent dans le secteur quant à la possibilité que Microsoft intègre pleinement GitHub à son framework à long terme, comme elle l'a fait avec d'autres projets acquis. Pour les millions de développeurs qui utilisent la plateforme, cela signifierait la fin de l'un des derniers grands espaces open source indépendants de l'internet mondial.
La migration des données de GitHub est une entreprise de grande envergure. La migration de millions de dépôts, de projets et de services associés vers le cloud nécessite l'implication de centaines d'ingénieurs et d'administrateurs. Certaines équipes de développement ont déjà été réaffectées au processus de migration, ce qui retardera le déploiement des nouvelles fonctionnalités auprès des utilisateurs. Selon le plan, la plupart des opérations de migration devraient être achevées d'ici 2026, la déconnexion complète de l'infrastructure actuelle devant intervenir dans les deux prochaines années. La direction de Microsoft soutient activement ce processus. Fedorov a indiqué que les équipes CoreAI et Azure ont été mobilisées pour fournir à GitHub les ressources nécessaires à la poursuite du développement. L'intégration de GitHub avec Microsoft prend de l'ampleur. Le service a été officiellement intégré à CoreAI, l'unité chargée du développement des outils d'IA pour l'ensemble de l'entreprise. Cette décision signifie que l'avenir de la plateforme est étroitement lié à l'orientation des projets d'IA de Microsoft. Kyle Daigle, directeur de l'exploitation de GitHub, a confirmé à The Verge que le passage à Azure était une étape logique vers une intégration technologique complète. Il a indiqué que l'entreprise devait accélérer la mise à l'échelle de ses ressources pour s'adapter à la croissance exponentielle du nombre d'utilisateurs et des projets d'apprentissage automatique.
Ces changements affectent non seulement l'infrastructure, mais aussi le fonctionnement quotidien des employés. Microsoft met en œuvre une politique de communication cohérente et migre progressivement les équipes GitHub de Slack vers Microsoft Teams. Cette mesure vise à améliorer la collaboration entre les employés des deux entreprises et à unifier les systèmes internes. La transition vers l'outil de Microsoft est un moment symbolique : pendant des années, Slack a été un élément clé de la culture d'entreprise de GitHub, réputé pour son indépendance et son atmosphère conviviale pour les développeurs. Aujourd'hui, de plus en plus de décisions concernant les opérations de l'entreprise sont prises directement à Redmond. Suite au départ du PDG Thomas Dohmke en août 2025, Microsoft n'envisage pas de nommer de successeur. GitHub sera alors directement rattaché à CoreAI, mettant ainsi fin à sa relative indépendance. Thomas Dohmke restera au sein de l'entreprise jusqu'à la fin de l'année et supervisera le processus d'intégration. Sous sa direction, GitHub a renforcé sa position sur le marché des outils de développement avec le lancement de produits basés sur l'IA comme GitHub Copilot et Spark. Aujourd'hui, la stratégie de développement de la plateforme est de plus en plus pilotée par le siège de Microsoft.
Microsoft a acquis GitHub en 2018 pour 7,5 milliards de dollars. Au moment de l'acquisition, la plateforme n'était pas rentable, enregistrant des pertes annuelles supérieures à 60 millions de dollars. Initialement, elle a conservé son autonomie opérationnelle et une culture organisationnelle distincte, lui permettant de conserver la confiance de la communauté open source. Ces dernières années, GitHub s'est de plus en plus aligné sur la stratégie de Microsoft, dont l'objectif principal est de bâtir un écosystème mondial d'IA basé sur le cloud Azure. Les décisions d'intégrer l'infrastructure, de migrer les équipes et d'intégrer GitHub aux structures de CoreAI s'inscrivent dans ce plan. GitHub Copilot et d'autres outils basés sur l'IA sont devenus des piliers essentiels du fonctionnement du service. Leur développement nécessite une puissance de calcul croissante et une étroite collaboration avec les équipes d'ingénierie de Microsoft. Selon The Verge, ce sont précisément ces besoins croissants dans ce domaine qui ont accéléré la décision de migrer vers le cloud.
Du point de vue de l'utilisateur, ce changement pourrait comporter à la fois des avantages et des risques. Azure offre une évolutivité et des performances accrues, mais cela implique également que GitHub soit encore plus étroitement lié à l'écosystème Microsoft, qui contrôle de plus en plus des segments clés de l'infrastructure des développeurs. Des spéculations circulent dans le secteur quant à la possibilité que Microsoft intègre pleinement GitHub à son framework à long terme, comme elle l'a fait avec d'autres projets acquis. Pour les millions de développeurs qui utilisent la plateforme, cela signifierait la fin de l'un des derniers grands espaces open source indépendants de l'internet mondial.
Plus d'actualités dans cette catégorie
07-10Internet évolue sous nos yeux. Les sites web traditionnels connaissent un déclin spectaculaire.
01-10Wikipédia ouvre ses ressources à l'intelligence artificielle. Le bastion est-il en train de tomber ?
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité