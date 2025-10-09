Microsoft a intimidé le monde entier. Le boom informatique est comparable à celui de la pandémie.

La fin prochaine du support technique gratuit pour Windows 10 a déclenché une forte accélération des ventes de PC. Les données du cabinet d'analyse IDC montrent que le marché mondial des PC a progressé de 9,4 % au troisième trimestre 2025 par rapport à la même période l'an dernier. Cette demande de nouveau matériel est directement liée à la date du 14 octobre 2025, date à laquelle Microsoft mettra fin aux mises à jour de sécurité gratuites pour Windows 10. Lancé en 2015, le système d'exploitation a dominé les utilisateurs du monde entier pendant une décennie. En septembre 2025, il a perdu sa position de leader au profit de Windows 11, qui a gagné 49,05 % de parts de marché, contre 40,84 % pour l'ancienne version. Microsoft avait annoncé depuis longtemps la fin du support de Windows 11, encourageant les utilisateurs à migrer vers le nouveau système. Le changement de politique de support implique que les utilisateurs souhaitant continuer à utiliser Windows 10 après octobre devront payer pour accéder aux mises à jour de sécurité. De nombreux consommateurs, notamment les professionnels, ont donc trouvé plus économique d'acheter de nouveaux ordinateurs avec Windows 11 préinstallé.
La plus forte hausse des ventes d'ordinateurs a été enregistrée au Japon, où consommateurs et entreprises ont entrepris une mise à niveau massive de leurs équipements. Les entreprises locales, préoccupées par les risques liés à l'utilisation de systèmes sans l'assistance du fabricant, investissent donc dans des mises à niveau. La croissance dans les autres régions du monde a été plus modérée, tirée par le ralentissement économique, les tensions politiques et le fait que de nombreux appareils achetés pendant la pandémie prennent toujours en charge Windows 11. Néanmoins, le chiffre mondial de 75,9 millions de PC vendus au troisième trimestre 2025 est un signe clair de reprise pour un secteur confronté à une baisse de la demande depuis deux ans. Un an plus tôt, les ventes avaient atteint 69,3 millions d'unités.
Le chinois Lenovo demeure leader du marché. Entre juillet et septembre 2025, l'entreprise a vendu 19,4 millions d'ordinateurs, portant sa part de marché à 25,5 %. À titre de comparaison, un an plus tôt, ses ventes s'élevaient à 16,5 millions d'unités, soit une part de marché de 23,8 %. L'américain HP arrive en deuxième position, avec 15 millions d'unités vendues et une part de marché mondiale de 19,8 %. Dell, troisième, a vendu 10,1 millions d'ordinateurs, mais sa part de marché a légèrement baissé à 13,3 %. Dell est la seule entreprise du top 5 à voir sa part de marché diminuer en pourcentage malgré une hausse des ventes. Apple conserve sa quatrième place avec 6,8 millions de Mac vendus au troisième trimestre 2025, soit une part de marché de 9 %. À la même période l'année précédente, les ventes avaient atteint 6 millions d'unités, soit 8,7 %. L'entreprise poursuit sa stratégie d'intégration matérielle et logicielle complète, en basant l'intégralité de sa gamme Mac sur des processeurs ARM.
L'essor des ventes provoqué par la fin de l'ère Windows 10 est l'un des signes les plus marquants de l'évolution du secteur informatique ces dernières années. Pour de nombreux utilisateurs, il ne s'agit pas seulement d'une mise à niveau de leur système, mais aussi de l'entrée dans un nouvel écosystème matériel, porté par l'intelligence artificielle, une meilleure intégration cloud et une automatisation croissante des flux de travail. Les fabricants s'attendent à ce que la demande se poursuive au moins jusqu'au premier semestre 2026. Microsoft, quant à lui, oriente constamment les utilisateurs vers un modèle de service par abonnement, dans lequel les licences et les mises à jour font partie d'un abonnement fixe.
