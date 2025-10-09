WhatsApp est sur le point d'activer le mode navigation privée pour protéger vos données.

Des changements sont à venir sur WhatsApp , qui continue de pousser vers l'intégration de l'intelligence artificielle au sein de sa plateforme, mais cette fois-ci, il le fait en mettant l'accent sur la confidentialité . Dans sa nouvelle version bêta pour Android , l'application de messagerie a introduit un nouveau mode de conversation privée avec Meta AI, qui promet de révolutionner nos interactions avec l'assistant numérique intégré. Cette nouvelle fonctionnalité, appelée « Mode Incognito », est conçue pour offrir un meilleur contrôle des données partagées avec l'IA, empêchant ainsi l'enregistrement des conversations ou leur utilisation pour entraîner des modèles d'IA. Voici son fonctionnement. Avec la version bêta 2.25.28.1 de WhatsApp pour Android, Meta a commencé à tester une nouvelle fonctionnalité appelée « Mode Incognito » pour Meta AI, l'assistant virtuel intégré aux chats. Cette option vous permet de converser avec l'IA sans laisser de trace : les messages ne sont ni enregistrés ni utilisés pour améliorer les algorithmes de Meta. En gros, une discussion temporaire qui disparaît à la fin de la session. Son fonctionnement est très similaire à la navigation privée des navigateurs web. Une fois le mode incognito activé, toutes les interactions se limitent à cette conversation. Il s'agit d'une innovation importante, notamment pour ceux qui souhaitent poser une question à Meta AI sans que les informations soient associées à leur profil WhatsApp.
Ce mode est l'inverse de la fonction « mémoire » , introduite dans les versions bêta précédentes. Il permet à l'IA de mémoriser les préférences et les informations personnelles afin de proposer des suggestions plus pertinentes, comme la profession, les centres d'intérêt ou les habitudes alimentaires. En revanche, avec le mode navigation privée, chaque interaction est éphémère : les informations ne sont pas enregistrées et n'influencent pas les réponses ultérieures. Activer le mode incognito sera très simple : l'option apparaîtra directement dans la fenêtre de discussion avec Meta AI , vous permettant de passer d'une conversation normale à une conversation privée d'un simple toucher. Pendant l'utilisation, l'assistant continuera de répondre comme d'habitude, mais sans enregistrer quoi que ce soit. De cette façon, WhatsApp offre aux utilisateurs un choix clair entre commodité et confidentialité, laissant à l’intelligence artificielle le soin de décider de la quantité à partager.
Le mode navigation privée représente une étape cruciale dans l'évolution de l'IA méta sur WhatsApp . L'entreprise tente de concilier deux besoins souvent contradictoires : d'une part, la volonté de proposer un assistant intelligent toujours plus performant ; d'autre part, le besoin des utilisateurs de garder le contrôle de leurs données personnelles. Grâce à cette fonctionnalité, WhatsApp propose une approche plus transparente, permettant d'utiliser l'IA sans compromettre la confidentialité. Le mode navigation privée est encore en développement et n'est pas encore disponible pour tous les utilisateurs, mais sa version bêta laisse présager une sortie officielle prochaine. Lorsqu'il sera prêt, il représentera l'une des améliorations les plus significatives en matière de gestion de la confidentialité dans les conversations IA, ouvrant la voie à un avenir où les applications de messagerie deviendront de plus en plus intelligentes, mais aussi plus respectueuses des limites fixées par les utilisateurs.
