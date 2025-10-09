Test Strange Antiquities (Nintendo Switch) - Une nouvelle boutique à gérer

Publié le: 09/10/2025 @ 14:29:01: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Développé par Bad Viking et édité par Iceberg Interactive, Strange Antiquities est un nouveau titre qui suit le même fil narratif que Strange Horticulture, mais n'en est pas une véritable suite. Strange Antiquities se veut un nouveau jeu et propose une nouvelle histoire, tout en conservant un lien avec Strange Horticulture, dont il partage le même univers. Le jeu se déroule lui aussi dans la ville d' Undermere et nous permettra de retrouver des visages familiers. Dans Strange Antiquities, nous sommes chargés de gérer la boutique du même nom. En tant qu'apprentis, nous incarnerons Eli White, le propriétaire de la boutique d'antiquités dont nous sommes chargés. Comme dans Strange Horticulture, dont les mécanismes sont empruntés, notre travail quotidien consistera à accueillir les clients et à répondre à leurs demandes . En tant qu'apprentis, nous avons cependant beaucoup à apprendre et devrons relever le défi d' identifier correctement les objets uniques qui peuplent les rayons de la boutique, ainsi que d'élargir notre collection. Le cœur du jeu s'articule autour de deux éléments principaux : l'identification des objets et l'exploration . D'une part, nous avons l'identification des objets. Pour mener à bien cette tâche, nous devrons examiner les artefacts et les reconnaître grâce aux descriptions figurant dans les volumes disponibles. Chaque objet possède des caractéristiques uniques, notamment le matériel; le poids (nous avons une balance pour comprendre le poids) ; la présence de symboles ou de gemmes (avec la signification correspondante que nous pouvons découvrir en consultant deux autres volumes distincts) ; mais aussi des bruits ou des sensations tactiles et émotionnelles liées à l'objet lui-même.
