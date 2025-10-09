Netflix veut acquérir la plus grande émission sportive d'Europe : La Ligue des Champions

Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Netflix veut acquérir la plus grande émission sportive d'Europe : La Ligue des...
Publié le: 09/10/2025 @ 14:17:44: Par Nic007 Dans "Vidéo"
VidéoSelon un article du journal britannique The Times, Netflix pourrait bientôt soumissionner pour les droits de diffusion mondiaux de la Ligue des champions de l'UEFA, plus précisément pour un match par journée. Si cela se concrétise, ce sera la première incursion majeure du géant du streaming dans le monde du sport en direct. L'UEFA prépare une révolution dans la distribution des droits médias. À partir de la saison 2027-28, l'organisation prévoit d'abandonner le modèle traditionnel basé sur les chaînes de télévision nationales et de s'associer à des plateformes de streaming internationales. L'enjeu est de taille : l'UEFA prévoit une augmentation de ses revenus annuels, passant de 4,4 milliards d'euros actuellement à au moins 5 milliards d'euros, et compte tenu de la concurrence acharnée entre les géants de la technologie, ce chiffre pourrait être encore plus élevé. Jusqu'à présent, Netflix a principalement développé sa marque sportive grâce à des documentaires : « Drive to Survive » sur la Formule 1 et « Break Point » sur le tennis. Récemment, la plateforme a toutefois commencé à expérimenter la diffusion en direct. Le combat de boxe entre Mike Tyson et Jake Paul a attiré plus de 65 millions de téléspectateurs, et un match de la NFL a également été diffusé le jour de Noël. La plateforme a déjà obtenu les droits de diffusion de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA en 2027 et 2031 aux États-Unis, démontrant ainsi une stratégie à long terme.

De nouveaux partenariats de streaming pourraient considérablement accroître les revenus des clubs européens. Cependant, les analystes préviennent que l'écart financier entre les plus grands clubs et les plus petits pourrait se creuser. L'UEFA assure qu'elle maintiendra son système de « paiements de solidarité » pour les clubs de divisions inférieures. Pour Netflix, entrer dans l'univers de la Ligue des champions est une opportunité d'attirer des téléspectateurs qui suivent le sport en temps réel. La plateforme remportera-t-elle l'appel d'offres ? On ne le sait pas encore, mais une chose est sûre : la frontière entre télévision et streaming sportif s'estompe à une vitesse alarmante.
Test Strange Antiquities (Nintendo Switc... »« Microsoft est de retour en Russie. Ils o...
Plus d'actualités dans cette catégorie
03-10Elon Musk attaque Netflix et appelle au boycott pour la santé des enfants
03-10YouTube gâche à nouveau les choses et apporte des changements pour le pire
02-10Une actrice générée par l'IA remplacera-t-elle les vrais acteurs ?
01-10YouTube capitule face à Trump. Il devra payer des millions pour son interdiction après l'attaque du Capitole.
25-09YouTube introduit une fonctionnalité très attendue. Des changements sont également prévus sur les ordinateurs.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Android Android
Fini les APK incontrôlés, Android est-il vraiment sur le point de devenir une « cage dorée » ?
Google Google
Il y a un bug sérieux dans Gemini, mais Google ne veut pas le corriger et blâme les utilisateurs.
Social Social
WhatsApp est sur le point d'activer le mode navigation privée pour protéger vos données.
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test Strange Antiquities (Nintendo Switch) - Une nouvelle boutique à gérer
Vidéo Vidéo
Netflix veut acquérir la plus grande émission sportive d'Europe : La Ligue des Champions
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?