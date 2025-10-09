Netflix veut acquérir la plus grande émission sportive d'Europe : La Ligue des Champions

Selon un article du journal britannique The Times, Netflix pourrait bientôt soumissionner pour les droits de diffusion mondiaux de la Ligue des champions de l'UEFA, plus précisément pour un match par journée. Si cela se concrétise, ce sera la première incursion majeure du géant du streaming dans le monde du sport en direct. L'UEFA prépare une révolution dans la distribution des droits médias. À partir de la saison 2027-28, l'organisation prévoit d'abandonner le modèle traditionnel basé sur les chaînes de télévision nationales et de s'associer à des plateformes de streaming internationales. L'enjeu est de taille : l'UEFA prévoit une augmentation de ses revenus annuels, passant de 4,4 milliards d'euros actuellement à au moins 5 milliards d'euros, et compte tenu de la concurrence acharnée entre les géants de la technologie, ce chiffre pourrait être encore plus élevé. Jusqu'à présent, Netflix a principalement développé sa marque sportive grâce à des documentaires : « Drive to Survive » sur la Formule 1 et « Break Point » sur le tennis. Récemment, la plateforme a toutefois commencé à expérimenter la diffusion en direct. Le combat de boxe entre Mike Tyson et Jake Paul a attiré plus de 65 millions de téléspectateurs, et un match de la NFL a également été diffusé le jour de Noël. La plateforme a déjà obtenu les droits de diffusion de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA en 2027 et 2031 aux États-Unis, démontrant ainsi une stratégie à long terme.
De nouveaux partenariats de streaming pourraient considérablement accroître les revenus des clubs européens. Cependant, les analystes préviennent que l'écart financier entre les plus grands clubs et les plus petits pourrait se creuser. L'UEFA assure qu'elle maintiendra son système de « paiements de solidarité » pour les clubs de divisions inférieures. Pour Netflix, entrer dans l'univers de la Ligue des champions est une opportunité d'attirer des téléspectateurs qui suivent le sport en temps réel. La plateforme remportera-t-elle l'appel d'offres ? On ne le sait pas encore, mais une chose est sûre : la frontière entre télévision et streaming sportif s'estompe à une vitesse alarmante.
De nouveaux partenariats de streaming pourraient considérablement accroître les revenus des clubs européens. Cependant, les analystes préviennent que l'écart financier entre les plus grands clubs et les plus petits pourrait se creuser. L'UEFA assure qu'elle maintiendra son système de « paiements de solidarité » pour les clubs de divisions inférieures. Pour Netflix, entrer dans l'univers de la Ligue des champions est une opportunité d'attirer des téléspectateurs qui suivent le sport en temps réel. La plateforme remportera-t-elle l'appel d'offres ? On ne le sait pas encore, mais une chose est sûre : la frontière entre télévision et streaming sportif s'estompe à une vitesse alarmante.
Plus d'actualités dans cette catégorie
01-10YouTube capitule face à Trump. Il devra payer des millions pour son interdiction après l'attaque du Capitole.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité