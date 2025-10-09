Microsoft a déposé auprès de l'Office russe des brevets, Rospatent, des demandes d'enregistrement pour les marques « Microsoft 365 » et « Halo », deux marques qui constituent la pierre angulaire des activités de l'entreprise depuis des années. La décision de l'entreprise américaine est surprenante, car il y a quelques mois à peine, Microsoft avait déclaré faillite sa principale entité russe et assuré ne plus avoir l'intention de poursuivre sa présence sur le marché russe. Les demandes déposées le 3 octobre 2025 concernent deux marques aux significations radicalement différentes pour l'entreprise. Microsoft 365, anciennement Office 365, est l'un des piliers de la stratégie cloud de l'entreprise et un produit clé de l'écosystème des applications de productivité et des services de collaboration en ligne. Halo, quant à lui, est la légendaire série de jeux vidéo de tir à la première personne qui a lancé la console Xbox en 2001 et lui a donné une renommée dans le monde du jeu vidéo. Les médias russes, dont l'agence de presse TASS, rapportent que Microsoft souhaite enregistrer les deux marques dans trois classes de la Classification internationale des produits et services (CIP), couvrant les équipements électroniques, les télécommunications et les services techniques. Cependant, l'entreprise n'a publié aucune déclaration expliquant les raisons de cette décision.
Microsoft a officiellement cessé ses activités en Russie en mars 2022, suite au déclenchement de la guerre en Ukraine. Depuis, l'entreprise a constamment imposé des sanctions aux utilisateurs russes, suspendant les ventes de logiciels et restreignant l'accès aux services cloud. En juillet 2025, l'entreprise est allée encore plus loin en déclarant la faillite de Microsoft Rus LLC, sa principale entité juridique en Russie. Le dépôt de bilan a été une surprise, Microsoft ayant indiqué dans ses rapports financiers de 2024 ne pas avoir l'intention de liquider l'unité. Cette décision a brusquement changé fin mai 2025, lorsque Microsoft Rus LLC a publié un avis au registre du commerce russe annonçant son intention de déposer le bilan, invoquant des dettes envers Gazprombank. Deux mois plus tard, le plan a été mis en œuvre et, fin septembre, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire. Parallèlement à son retrait de Russie, Microsoft dépose de nouvelles demandes d'enregistrement de nouvelles marques. En avril 2025, Rospatent a approuvé la marque « Places », destinée à couvrir les logiciels bureautiques et les services réseau. En janvier de la même année, l'entreprise a obtenu la protection de la marque « Hackbox », utilisée en interne pour organiser des hackathons mondiaux. Un mois plus tard, Microsoft a levé de manière inattendue la protection de « Hackbox », sans fournir de motif. Cette décision n'a été relayée dans les médias qu'à l'été. Pour les observateurs du marché, cela a confirmé la politique ambiguë de Microsoft envers la Russie : fermeture de succursales d'un côté, protection de la propriété intellectuelle de l'autre.
Le dépôt de la marque « Halo » est particulièrement symbolique. Lancée en 2001, la série de jeux a été l'un des plus grands succès de Microsoft dans l'industrie du divertissement. Son influence sur le développement de la console Xbox a été fondamentale : Halo a permis à Microsoft de devenir le deuxième acteur mondial du marché des consoles après Sony. Bien que la série ne soit plus aussi populaire aujourd'hui qu'il y a vingt ans, elle demeure un pilier de l'image de marque de l'entreprise. Dans le contexte russe, l'enregistrement de la marque Halo peut avoir une portée essentiellement protectrice. L'objectif est d'empêcher les entités locales d'utiliser le nom et la marque de manière non autorisée. Compte tenu des sanctions et de l'absence de présence officielle de l'entreprise dans le pays, ces mesures constituent une mesure préventive et défensive en termes commerciaux.
Plus intriguant encore est le réenregistrement de la marque Microsoft 365, un produit de facto indisponible en Russie. Suite à l'introduction des sanctions, Microsoft a restreint l'accès aux services cloud et suspendu les mises à jour système en 2023. Cependant, cet enregistrement pourrait témoigner d'une volonté de préserver les droits sur la marque dans la région en cas de normalisation future des relations commerciales. Les experts en propriété intellectuelle soulignent que l'enregistrement de marques dans un pays sanctionné ne constitue pas une activité commerciale. Il peut s'inscrire dans une stratégie à long terme visant à protéger les intérêts commerciaux, notamment lorsque des entités locales tentent d'acquérir des marques abandonnées de marques mondiales.
L'enregistrement de nouvelles marques ne signifie pas le retour de Microsoft sur le marché russe, mais il pourrait indiquer une tentative de résoudre les problèmes juridiques liés à son dépôt de bilan. L'entreprise détient encore un nombre important de licences actives pour ses logiciels en Russie, et de nombreuses institutions publiques continuent d'utiliser sa technologie, souvent de manière informelle. Dans ce contexte, les actions de Microsoft auprès de Rospatent peuvent s’inscrire dans une stratégie de « sécurisation du terrain » – conserver le contrôle de ses marques dans un pays où il existe encore une demande pour ses produits, malgré le retrait officiel.
