Discord révèle l'ampleur de la dernière fuite. Elle est bien plus importante ...
Publié le: 09/10/2025 @ 14:14:32: Par Nic007 Dans "Social"
SocialLe week-end dernier, des nouvelles inquiétantes ont été annoncées pour les utilisateurs de Discord . La plateforme a révélé une fuite de données chez un fournisseur tiers. Initialement rapportée comme étant « peu importante », Discord admet désormais que l'ampleur du problème est bien plus importante qu'annoncé. Des rumeurs ont circulé en ligne selon lesquelles des cybercriminels auraient obtenu plus de deux millions de photos utilisées dans le cadre du processus de vérification de l'âge. Cependant, Discord a démenti ces allégations. Dans un communiqué officiel, l'entreprise a affirmé que la fuite avait bel et bien eu lieu, mais qu'elle affectait en réalité environ 70 000 utilisateurs dans le monde. Les données potentiellement divulguées peuvent inclure :

- photos de documents d'identité (par exemple cartes d'identité ou passeports),
- nom et prénom,
- Nom d'utilisateur Discord,
- adresse e-mail et autres coordonnées, si fournies lors de la prise de contact avec le support,
- informations limitées relatives aux paiements.

L'entreprise souligne que certains des chiffres diffusés en ligne proviennent des pirates eux-mêmes et sont de simples manipulations. « Les chiffres rapportés sont faux et relèvent d'une tentative de rançongiciel », a déclaré Nu Wexler, porte-parole de Discord, cité par The Verge.

Discord assure que toutes les personnes dont les données pourraient avoir été exposées ont été informées et que l'entreprise coopère avec les forces de l'ordre, les experts en sécurité et les autorités de protection des données. De plus, ses systèmes ont été sécurisés et sa relation avec le prestataire de services qui n'avait pas correctement sécurisé les données a été rompue. Alors que Discord s'efforce de minimiser l'impact du piratage, cela signifie que des milliers d'utilisateurs doivent être particulièrement vigilants face aux tentatives de phishing et aux escroqueries potentielles.
