Electronic Arts pourrait vendre BioWare et fermer certains studios, selon un analyste

Publié le: 09/10/2025 @ 00:00:19: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Fin septembre 2025, Electronic Arts a annoncé une acquisition de 55 milliards de dollars, qui la transformera en une société privée contrôlée par un groupe d'investisseurs comprenant le Fonds d'investissement public saoudien (PIF), Silver Lake et Affinity Partners, le fonds géré par Jared Kushner. Cette transaction d'envergure pourrait entraîner la vente de BioWare et la fermeture d'autres équipes de développement. Tout d'abord, rappelons que l'acquisition d'Electronic Arts, dont la clôture est prévue pour l'exercice 2027 (débutant en avril 2026), représente le plus important rachat par effet de levier jamais réalisé dans l'industrie du jeu vidéo : une opération financée en partie par 20 milliards de dollars de dette qu'EA devra rembourser, probablement par la vente de studios et des coupes structurelles. Selon de nombreux analystes , dont David Cole de DFC Intelligence et Rhys Elliot d'Alinea, EA se trouve à la croisée des chemins. À court terme, l'entreprise devra réduire drastiquement ses dépenses et vendre des actifs non stratégiques pour générer des liquidités, sacrifiant ainsi les studios les moins rentables ou les plus problématiques. À long terme, cependant, la privatisation pourrait offrir une plus grande liberté créative, libérant l'entreprise de la pression des actionnaires publics. Cependant, l'énorme dette notée B (qualifiée de « dette spéculative » par les analystes financiers) freine tout optimisme.
Le cas le plus emblématique est celui de BioWare, le studio historique de Mass Effect et Dragon Age. Après des années de turbulences et le lancement décevant de Dragon Age : La Garde du Voile, qui aurait compté 50 % de joueurs en moins que prévu en interne, le studio est devenu un candidat de choix à la vente ou à la fermeture. Les analystes spéculent également sur une possible vente séparée des licences, Mass Effect et Dragon Age étant confiés à des éditeurs différents. Les réductions d'effectifs post-lancement et les licenciements en cours renforcent les soupçons d'un départ imminent. Outre BioWare, Respawn Entertainment, DICE, Motive et Criterion sont également dans le collimateur. Respawn, malgré des milliards de revenus générés par Apex Legends, a constaté une baisse du nombre de joueurs après l'échec de tentatives de monétisation plus agressives. DICE, quant à lui, est sous surveillance en attendant l'accueil réservé à Battlefield 6 : un succès pourrait garantir sa survie, un échec pourrait conduire à une vente. Motive et Criterion, avec des rôles secondaires et des projets de moindre envergure, risquent d'être absorbés ou cédés.
Un avenir plus stable semble s'ouvrir pour les studios liés aux franchises sportives et aux Sims. EA Sports FC et Madden NFL sont considérés comme les piliers financiers de l'entreprise, même si les analystes mettent en garde contre les risques d'un modèle basé sur les microtransactions et les sorties annuelles. Maxis, grâce au succès des Sims 4 (plus de 70 millions de joueurs et une croissance continue après le passage au free-to-play), semble actuellement « sûr », mais Cole prévient qu'il pourrait être vendu si un acheteur propose un prix très élevé. Enfin, sur le plan éthique et identitaire, des inquiétudes concernant les nouveaux propriétaires émergent. PIF est déjà connu pour ses investissements dans des entreprises occidentales et ses liens avec un régime accusé de graves violations des droits humains. Certains employés d'EA craignent que la nouvelle direction limite la représentation et l'inclusion LGBTQ+ dans les jeux, en particulier dans des titres comme Les Sims 4, où près de la moitié des utilisateurs s'identifient comme queer. Bien que le PDG Andrew Wilson ait assuré que « les valeurs d'EA ne changeront pas », le risque d'une réduction de la diversité créative est perçu comme réel.
