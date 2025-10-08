La Nintendo Switch 2 surpasse la PS4 et devient la console la plus vendue aux États-Unis au cours des trois premiers mois.

La Nintendo Switch 2 a connu un démarrage fulgurant et a déjà battu un record historique : selon les données de Circana pour le marché américain, la nouvelle console de Kyoto s'est vendue à 2,4 millions d'unités au cours des trois premiers mois de son lancement, ce qui en fait la plateforme de jeu la plus vendue de tous les temps sur cette période. Ce résultat lui permet de dépasser la PS4 , qui avait établi le record en 2014 avec 2,2 millions d'unités vendues , et ce, pendant une période qui incluait également les fêtes de fin d'année. IGN note que ce résultat est encore plus remarquable si l'on compare à la première Switch : sur la même période, les ventes de la nouvelle génération ont augmenté de 77 %. L'effet Switch 2 a eu un impact considérable sur l'ensemble du marché américain du matériel, qui a enregistré une croissance de 20 % sur un an, atteignant 2,9 milliards de dollars de dépenses totales. Les dépenses en contenu, incluant les jeux physiques, numériques et mobiles, ont également augmenté de 11 %, atteignant 4,2 milliards de dollars rien qu'en août.
Cependant, les analystes recommandent une lecture attentive des chiffres. Comme l'a souligné Mat Piscatella de Circana, l'essor du matériel informatique est également dû à une augmentation moyenne de 12,3 % des prix unitaires, avec un coût moyen de 453 $ par console. Quoi qu'il en soit, le mérite de Nintendo est indéniable : la Nintendo Switch 2 compense non seulement le déclin des ventes de PS5 et de Xbox Series X|S, mais revitalise également l'ensemble de l'industrie américaine du jeu vidéo. Le succès de la console se reflète également dans les ventes d'accessoires : la manette Switch 2 Pro a été la meilleure vente du mois, tant en nombre d'unités qu'en valeur. Du côté des jeux vidéo, ce sont les titres de sport comme NBA 2K26 et Madden NFL 26 qui dominent les classements, suivis par des nouveautés majeures comme Mafia : The Old Country et Metal Gear Solid Delta : Snake Eater.
