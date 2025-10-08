La Nintendo Switch 2 surpasse la PS4 et devient la console la plus vendue aux États-Unis au cours des trois premiers mois.

Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
La Nintendo Switch 2 surpasse la PS4 et devient la console la plus vendue aux É...
Publié le: 08/10/2025 @ 19:48:11: Par Nic007 Dans "Consoles"
ConsolesLa Nintendo Switch 2 a connu un démarrage fulgurant et a déjà battu un record historique : selon les données de Circana pour le marché américain, la nouvelle console de Kyoto s'est vendue à 2,4 millions d'unités au cours des trois premiers mois de son lancement, ce qui en fait la plateforme de jeu la plus vendue de tous les temps sur cette période. Ce résultat lui permet de dépasser la PS4 , qui avait établi le record en 2014 avec 2,2 millions d'unités vendues , et ce, pendant une période qui incluait également les fêtes de fin d'année. IGN note que ce résultat est encore plus remarquable si l'on compare à la première Switch : sur la même période, les ventes de la nouvelle génération ont augmenté de 77 %. L'effet Switch 2 a eu un impact considérable sur l'ensemble du marché américain du matériel, qui a enregistré une croissance de 20 % sur un an, atteignant 2,9 milliards de dollars de dépenses totales. Les dépenses en contenu, incluant les jeux physiques, numériques et mobiles, ont également augmenté de 11 %, atteignant 4,2 milliards de dollars rien qu'en août.

Cependant, les analystes recommandent une lecture attentive des chiffres. Comme l'a souligné Mat Piscatella de Circana, l'essor du matériel informatique est également dû à une augmentation moyenne de 12,3 % des prix unitaires, avec un coût moyen de 453 $ par console. Quoi qu'il en soit, le mérite de Nintendo est indéniable : la Nintendo Switch 2 compense non seulement le déclin des ventes de PS5 et de Xbox Series X|S, mais revitalise également l'ensemble de l'industrie américaine du jeu vidéo. Le succès de la console se reflète également dans les ventes d'accessoires : la manette Switch 2 Pro a été la meilleure vente du mois, tant en nombre d'unités qu'en valeur. Du côté des jeux vidéo, ce sont les titres de sport comme NBA 2K26 et Madden NFL 26 qui dominent les classements, suivis par des nouveautés majeures comme Mafia : The Old Country et Metal Gear Solid Delta : Snake Eater.
Electronic Arts pourrait vendre BioWare ... »« Google censurera les messages de votre s...
Plus d'actualités dans cette catégorie
08-10Selon un ingénieur AMD, les plans pour le prochain matériel Xbox restent inchangés
07-10La PS5 Pro est théoriquement capable de gérer le path tracing
02-10La part de marché de la Xbox pourrait tomber à 13 % au Royaume-Uni
30-09La nouvelle version de la PlayStation 5 apporte une amélioration significative
26-09Xbox annonce les prix et les précommandes des consoles portables ROG Xbox Ally
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Electronic Arts pourrait vendre BioWare et fermer certains studios, selon un analyste
Consoles Consoles
La Nintendo Switch 2 surpasse la PS4 et devient la console la plus vendue aux États-Unis au cours des trois premiers mois.
Android Android
Google censurera les messages de votre smartphone à partir d'octobre.
Programmation Programmation
ChatGPT supprime les comptes chinois et russes. OpenAI refuse de les gérer.
Intel Intel
Intel va fabriquer de nouvelles puces mobiles plus économes en énergie
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?