Google censurera les messages de votre smartphone à partir d'octobre.

Google se dote d'une fonctionnalité potentiellement controversée : elle permet aux utilisateurs de supprimer les vidéos envoyées dans les messages pour cause de nudité et d'imposer une censure si nécessaire. Cette solution est une extension de la fonctionnalité « Avertissements de contenu sensible » ajoutée en août, qui floute les images contenant du contenu inapproprié. Cette fonctionnalité a désormais été étendue aux vidéos. Avec la mise à jour des services Play d'octobre (version 25.39), Google Messages intègre la détection de la nudité dans les vidéos. Cette modification pourrait ne pas être disponible pour tous les utilisateurs, car les mises à jour système de Google sont déployées progressivement.
Cette fonctionnalité fonctionne de manière similaire aux photos : l'application analyse les vidéos entrantes et sortantes pour détecter la nudité. Toutes les analyses sont effectuées sur l'appareil, de sorte qu'aucune donnée n'est transmise aux serveurs de Google. Si l'application détecte un contenu répréhensible, elle floute automatiquement la vidéo et vous permet de la supprimer avant de la visionner. Apple dispose d'une fonctionnalité similaire dans iMessage (Communication Safety) qui floute également ce type de contenu et affiche des conseils de sécurité, en particulier pour les comptes d'enfants. Cependant, la principale différence est qu'Apple se concentre sur la protection des mineurs, tandis que Google offre une protection aux adultes et aux adolescents en ajustant automatiquement les paramètres en fonction de l'âge de l'utilisateur.
