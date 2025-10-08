Se connecter  
Intel va fabriquer de nouvelles puces mobiles plus économes en énergie
Publié le: 08/10/2025 @ 17:18:24: Par Nic007 Dans "Intel"
IntelLes premiers détails concernant la prochaine génération de processeurs Intel Panther Lake ont été dévoilés, et les premières données suggèrent que la plateforme mobile promet une efficacité énergétique impressionnante. Panther Lake sera l'un des lancements les plus marquants d'Intel ces dernières années, car il s'agit de la première gamme grand public basée sur le procédé 18A. Ce lancement est crucial pour l'entreprise, car la part de marché d'Intel sur les appareils personnels et mobiles diminue progressivement, et Panther Lake est perçu comme une opportunité de regagner son avantage concurrentiel. Selon Reuters, les nouveaux processeurs offriront une efficacité énergétique 30 % supérieure à celle de la génération Lunar Lake actuelle, ainsi qu'une puissance de calcul jusqu'à 50 % supérieure pour les tâches gourmandes en données.

Bien que les données ne soient pas encore accompagnées de détails techniques, elles démontrent la volonté d'Intel de créer une plateforme mobile capable de révolutionner le marché. L'entreprise ne peut pas se contenter de proposer des processeurs plus économes en énergie ; les utilisateurs modernes ne s'en satisfont tout simplement pas ; ils recherchent davantage de performances pour travailler avec l'intelligence artificielle et davantage de puissance pour effectuer des tâches basiques. Intel devra donc offrir ces performances, sans quoi ses concurrents remporteront la course technologique. Selon des sources proches d'Intel, les puces Panther Lake apparaîtront début 2026.
