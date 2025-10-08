Google supprime GameSnacks, la collection de jeux HTML5 d'Android Auto

Ces dernières années, Android Auto a ajouté de nombreuses fonctionnalités conçues pour rendre les voyages plus pratiques et connectés, mais elles ne sont pas toutes destinées à perdurer. Parmi celles-ci, on trouve GameSnacks , une petite collection de jeux HTML5 développés par Google pour divertir les passagers pendant les escales. Google supprime désormais GameSnacks des dernières versions d'Android Auto. Les rapports des utilisateurs et les modifications apportées aux versions bêta suggèrent que l' expérimentation est terminée , mais on ignore si et quand cette suppression sera définitive pour tous. GameSnacks était une collection de jeux HTML5 conçus pour fonctionner directement sur l'écran de la voiture, sans installation. L'idée est née chez Area120, le laboratoire de projets expérimentaux de Google, et a été lancée sur Android Auto en 2021. Les titres disponibles étaient simples mais amusants : des puzzles , des arcades et des mini-jeux qui pouvaient être lancés en quelques secondes, conçus pour de courtes pauses, par exemple pendant que la voiture était garée sur un parking ou pendant que l'on chargeait une voiture électrique. Pour des raisons de sécurité, Android Auto les empêchait de démarrer pendant que le véhicule était en mouvement.
Ces derniers mois, cependant, quelque chose a changé. Avec l'arrivée des versions bêta d' Android Auto 15.2 , plusieurs utilisateurs ont remarqué que GameSnacks avait disparu du lanceur principal de l'application, bien qu'il soit toujours visible dans les paramètres. Auparavant, des bugs étaient également apparus, affichant des avertissements de plantage du jeu même lorsque le véhicule était à l'arrêt, signe que le support n'était plus une priorité absolue pour Google. La suppression de GameSnacks ne compromet évidemment pas les fonctionnalités principales d'Android Auto, mais elle marque la fin de l'une de ses nouveautés les plus intéressantes. Pour ceux qui l'utilisaient, cela signifiait pouvoir passer le temps tranquillement pendant les arrêts , en profitant de la connexion du téléphone et de l'écran du système embarqué. Pour l'instant, la disparition des jeux ne concerne que certaines versions bêta, et tous les utilisateurs des versions stables ne signalent pas de différences. Cependant, le fait que GameSnacks soit déjà absent de plusieurs mises à jour de test suggère une suppression progressive , qui pourrait s'étendre à tout le monde dans les mois à venir.
Google n'a pas encore fourni d'explication officielle. L'hypothèse la plus probable est que l'entreprise souhaite simplifier l'expérience Android Auto en se concentrant sur la navigation, la messagerie et les assistants vocaux, les fonctionnalités les plus utilisées aujourd'hui. Pour ceux qui espéraient de nouveaux moments de divertissement numérique en voiture, l'ère des GameSnacks semble déjà révolue.
