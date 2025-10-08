Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Adieu les comptes locaux sur Windows 11, Microsoft fait tout pour vous forcer à...
Publié le: 08/10/2025 @ 16:14:20: Par Nic007 Dans "Windows"
WindowsCes dernières années, Microsoft a de plus en plus encouragé l'utilisation d'un compte Microsoft pour se connecter à Windows , intégrant services cloud, synchronisation et fonctionnalités de sécurité. Aujourd'hui, l'entreprise a décidé d'aller plus loin en rendant plus difficile la création de comptes locaux lors de la configuration initiale du système d'exploitation. La nouvelle fonctionnalité est apparue lors des tests de Windows 11, où les dernières versions ont supprimé les commandes permettant aux utilisateurs de contourner l'exigence de connexion en ligne. Ce changement pourrait avoir un impact significatif sur ceux qui préfèrent conserver leur profil hors ligne ou déconnectés des services Microsoft. Avec les dernières versions de Windows 11 pour les canaux Dev et Beta , Microsoft a annoncé la suppression des mécanismes permettant aux utilisateurs de créer un compte local lors de la configuration initiale du système, appelés OOBE (Out-Of-Box Experience). Il s'agissait de commandes ou de raccourcis permettant aux utilisateurs de contourner la connexion obligatoire avec un compte Microsoft.

Selon les notes officielles, l'entreprise affirme que ces raccourcis « ignoraient des écrans de configuration essentiels », laissant potentiellement les appareils « incomplets ». En réalité, ces écrans incluaient également des étapes pour des services comme OneDrive et Microsoft 365, que l'entreprise considère comme faisant partie intégrante de l'expérience Windows. Le changement n'est pas encore définitif : pour le moment, il n'affecte que les versions de test et nécessitera quelques cycles de test supplémentaires avant d'arriver dans la version stable de Windows 11. Cependant, tout porte à croire que Microsoft souhaite supprimer définitivement la possibilité de configurer un PC sans connexion Internet et sans compte Microsoft, poussant ainsi de plus en plus d'utilisateurs vers son écosystème de services.

Avec ce changement, la création d'un compte local sur Windows 11 deviendra quasiment impossible pour ceux qui installent ou configurent le système d'exploitation de A à Z. Le processus OOBE nécessitera une connexion Internet active et un compte Microsoft pour terminer la procédure. Ce n'est qu'après la configuration initiale qu'il sera possible de créer un profil local supplémentaire à partir des paramètres, mais plus comme méthode de connexion principale. Cette décision s'inscrit dans la stratégie de Microsoft visant à intégrer Windows à un écosystème de plus en plus connecté , où les données, les préférences et les sauvegardes sont automatiquement synchronisées entre les appareils via le cloud. Pour de nombreux utilisateurs, c'est pratique, mais pour ceux qui recherchent un meilleur contrôle de leur confidentialité ou préfèrent un système entièrement hors ligne , la situation se complique.

Ceux qui ne souhaitent pas utiliser de compte Microsoft peuvent toujours utiliser d'anciennes versions de Windows ou envisager des alternatives Linux, qui permettent toujours une gestion locale et personnalisée des utilisateurs. Il s'agit toutefois de solutions temporaires, car la tendance du secteur évolue de plus en plus vers l'authentification en ligne obligatoire
Google supprime GameSnacks, la collectio... »« Dans une semaine, Windows 10 ne sera plu...
Plus d'actualités dans cette catégorie
08-10Dans une semaine, Windows 10 ne sera plus pris en charge par Microsoft. Comment vous préparer ?
07-10Microsoft impose aux utilisateurs d'utiliser Windows 11 d'une manière spécifique. Y aura-t-il une révolte ?
07-10Windows aura son propre cerveau. Votre ordinateur prédira ce que vous voulez.
06-10Microsoft admet que certaines fonctionnalités peuvent ralentir Windows
02-10Windows 11 25H2 : pas pour les PC de bureau, Microsoft retarde la mise à jour
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Electronic Arts pourrait vendre BioWare et fermer certains studios, selon un analyste
Consoles Consoles
La Nintendo Switch 2 surpasse la PS4 et devient la console la plus vendue aux États-Unis au cours des trois premiers mois.
Android Android
Google censurera les messages de votre smartphone à partir d'octobre.
Programmation Programmation
ChatGPT supprime les comptes chinois et russes. OpenAI refuse de les gérer.
Intel Intel
Intel va fabriquer de nouvelles puces mobiles plus économes en énergie
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?