Ces dernières années, Microsoft a de plus en plus encouragé l'utilisation d'un compte Microsoft pour se connecter à Windows , intégrant services cloud, synchronisation et fonctionnalités de sécurité. Aujourd'hui, l'entreprise a décidé d'aller plus loin en rendant plus difficile la création de comptes locaux lors de la configuration initiale du système d'exploitation. La nouvelle fonctionnalité est apparue lors des tests de Windows 11, où les dernières versions ont supprimé les commandes permettant aux utilisateurs de contourner l'exigence de connexion en ligne. Ce changement pourrait avoir un impact significatif sur ceux qui préfèrent conserver leur profil hors ligne ou déconnectés des services Microsoft. Avec les dernières versions de Windows 11 pour les canaux Dev et Beta , Microsoft a annoncé la suppression des mécanismes permettant aux utilisateurs de créer un compte local lors de la configuration initiale du système, appelés OOBE (Out-Of-Box Experience). Il s'agissait de commandes ou de raccourcis permettant aux utilisateurs de contourner la connexion obligatoire avec un compte Microsoft.
Selon les notes officielles, l'entreprise affirme que ces raccourcis « ignoraient des écrans de configuration essentiels », laissant potentiellement les appareils « incomplets ». En réalité, ces écrans incluaient également des étapes pour des services comme OneDrive et Microsoft 365, que l'entreprise considère comme faisant partie intégrante de l'expérience Windows. Le changement n'est pas encore définitif : pour le moment, il n'affecte que les versions de test et nécessitera quelques cycles de test supplémentaires avant d'arriver dans la version stable de Windows 11. Cependant, tout porte à croire que Microsoft souhaite supprimer définitivement la possibilité de configurer un PC sans connexion Internet et sans compte Microsoft, poussant ainsi de plus en plus d'utilisateurs vers son écosystème de services.
Avec ce changement, la création d'un compte local sur Windows 11 deviendra quasiment impossible pour ceux qui installent ou configurent le système d'exploitation de A à Z. Le processus OOBE nécessitera une connexion Internet active et un compte Microsoft pour terminer la procédure. Ce n'est qu'après la configuration initiale qu'il sera possible de créer un profil local supplémentaire à partir des paramètres, mais plus comme méthode de connexion principale. Cette décision s'inscrit dans la stratégie de Microsoft visant à intégrer Windows à un écosystème de plus en plus connecté , où les données, les préférences et les sauvegardes sont automatiquement synchronisées entre les appareils via le cloud. Pour de nombreux utilisateurs, c'est pratique, mais pour ceux qui recherchent un meilleur contrôle de leur confidentialité ou préfèrent un système entièrement hors ligne , la situation se complique.
Ceux qui ne souhaitent pas utiliser de compte Microsoft peuvent toujours utiliser d'anciennes versions de Windows ou envisager des alternatives Linux, qui permettent toujours une gestion locale et personnalisée des utilisateurs. Il s'agit toutefois de solutions temporaires, car la tendance du secteur évolue de plus en plus vers l'authentification en ligne obligatoire
