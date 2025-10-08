La fin du support de Windows 10 approche à grands pas : le 14 octobre 2025 est la date limite après laquelle Microsoft cessera de mettre à jour le système. Si votre ordinateur n'est pas compatible avec Windows 11, plusieurs options s'offrent à vous. Microsoft a confirmé que les utilisateurs de l'Espace économique européen (EEE) bénéficieront de mises à jour de sécurité gratuites pendant un an supplémentaire. Cependant, aux États-Unis, vous devez vous inscrire au programme de mises à jour de sécurité étendues (ESU) pour continuer à bénéficier du support. Ce programme propose des mises à jour de sécurité critiques et importantes pour les systèmes non pris en charge, mais n'inclut pas de nouvelles fonctionnalités, de corrections de bugs ni de support technique. Microsoft prévoyait initialement de facturer 30 $ pour le support étendu, mais a récemment annoncé deux options gratuites.
Les utilisateurs de Windows 10 peuvent s'inscrire aux mises à jour de sécurité étendues de trois manières. La première consiste à gagner 1 000 points Microsoft Rewards en utilisant les services Microsoft, comme le téléchargement de l'application Bing qui permet de gagner des points. La deuxième option consiste à synchroniser votre sauvegarde Windows avec Microsoft OneDrive. Bien que Microsoft ne facture pas de supplément pour cette option, vous devrez peut-être acheter de l'espace de stockage OneDrive supplémentaire si les 5 Go standard ne suffisent pas. La troisième option consiste à payer 30 $ pour une extension de support d'un an. Cette option s'applique uniquement aux États-Unis.
Dans l'Espace économique européen, un support étendu était également censé être payant, mais sous la pression des utilisateurs, Microsoft a cédé et offrira des mises à jour de sécurité gratuites aux résidents des régions de l'EEE, sans qu'il soit nécessaire d'avoir un compte Microsoft et d'acheter des Go supplémentaires dans OneDrive.
Pour les utilisateurs qui ne peuvent pas passer à Windows 11, Microsoft n'offre pas de support officiel, mais une solution de contournement permet d'installer le système plus récent malgré la configuration matérielle requise. Pour ceux qui recherchent une solution plus abordable, des PC Windows 11 recommandés sont également disponibles. Malgré la fin du support de Windows 10, les utilisateurs pourront utiliser les applications Office (Microsoft 365) pendant trois ans supplémentaires. Cependant, durant cette période, ils ne recevront que des mises à jour de sécurité, sans nouvelles fonctionnalités ni correctifs.
Microsoft fait bien sûr tout son possible pour convaincre les utilisateurs de passer à Windows 11. Sur le site officiel du système, la société affirme sans détour qu'il est temps de migrer. Elle énumère également les avantages des derniers logiciels, même si elle regrette l'absence de mises à jour défectueuses et de divers bugs qui les empoisonnent. Et comment la communauté aborde-t-elle la fin du support ? Les avis sur Reddit divergent ; certains comprennent le temps qui passe, tandis que d'autres se moquent de Microsoft et affirment qu'il est temps de revenir à Windows 7 ou 8. D'autres encore conseillent d'installer Linux.
