Imaginé par Interactive Dreams et porté sur consoles par Take It Studios, A Dream About Parking Lots se veut une véritable expérience de vie, un voyage à la recherche de quelque chose de profond. Ou peut-être simplement de votre propre voiture. Qui n'a jamais perdu sa voiture dans un parking ? Un mauvais étage dans un immense parking, une situation courante, ou simplement une négligence, peuvent nous conduire à errer comme des zombies à la recherche de notre voiture. Heureusement, la technologie moderne a équipé les voitures de télécommandes qui les déverrouillent et émettent des sons et des lumières. Ainsi, même le conducteur le moins attentif peut reprendre le volant Si vous vous demandez pourquoi nous parlons de voitures et de parkings, eh bien, c'est précisément le thème central de A Dream About Parking Lots. Les joueurs incarnent un individu anonyme, simplement appelé « Dreamer », qui consulte un thérapeute. Son rêve récurrent est de se retrouver dans d'immenses parkings, cherchant sa voiture à l'aide d'une simple télécommande . Ce principe, qui constitue le cœur du jeu, se traduit par un simulateur de marche accompagné de dialogues dignes d'un roman visuel. Les joueurs devront se frayer un chemin à travers des parkings labyrinthiques, esquivant des barrières tout en essayant de monter dans leurs véhicules. La télécommande ne réagira que lorsqu'ils seront suffisamment proches, car sa portée est limitée. Pendant ce temps, le thérapeute leur posera diverses questions sur leur état, afin de comprendre ce qui se cache derrière leurs rêves . Une structure intrigante sur le papier, mais qui ne décollera jamais vraiment.
