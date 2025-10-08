Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Test A Dream About Parking Lots (PS5) - Qui n'a jamais perdu sa voiture dans un ...
Publié le: 08/10/2025 @ 14:55:04: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosImaginé par Interactive Dreams et porté sur consoles par Take It Studios, A Dream About Parking Lots se veut une véritable expérience de vie, un voyage à la recherche de quelque chose de profond. Ou peut-être simplement de votre propre voiture. Qui n'a jamais perdu sa voiture dans un parking ? Un mauvais étage dans un immense parking, une situation courante, ou simplement une négligence, peuvent nous conduire à errer comme des zombies à la recherche de notre voiture. Heureusement, la technologie moderne a équipé les voitures de télécommandes qui les déverrouillent et émettent des sons et des lumières. Ainsi, même le conducteur le moins attentif peut reprendre le volant Si vous vous demandez pourquoi nous parlons de voitures et de parkings, eh bien, c'est précisément le thème central de A Dream About Parking Lots. Les joueurs incarnent un individu anonyme, simplement appelé « Dreamer », qui consulte un thérapeute. Son rêve récurrent est de se retrouver dans d'immenses parkings, cherchant sa voiture à l'aide d'une simple télécommande . Ce principe, qui constitue le cœur du jeu, se traduit par un simulateur de marche accompagné de dialogues dignes d'un roman visuel. Les joueurs devront se frayer un chemin à travers des parkings labyrinthiques, esquivant des barrières tout en essayant de monter dans leurs véhicules. La télécommande ne réagira que lorsqu'ils seront suffisamment proches, car sa portée est limitée. Pendant ce temps, le thérapeute leur posera diverses questions sur leur état, afin de comprendre ce qui se cache derrière leurs rêves . Une structure intrigante sur le papier, mais qui ne décollera jamais vraiment.
Dans une semaine, Windows 10 ne sera plu... »« Le scandale des écoutes illégales de S...
Plus d'actualités dans cette catégorie
09-10Electronic Arts pourrait vendre BioWare et fermer certains studios, selon un analyste
07-10Test Atomic Owl (PC) - Prenez les armes contre un sorcier Corbeau maléfique.
06-10Test Borderlands 4 (PS5) - Une approche conservatrice mais salvatrice ?
03-10Test NBA 2K26 (PS5) - La nouvelle référence du basket ?
02-10Le « Minus World » caché de Super Mario Bros. : The Lost Levels découvert après 40 ans
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Electronic Arts pourrait vendre BioWare et fermer certains studios, selon un analyste
Consoles Consoles
La Nintendo Switch 2 surpasse la PS4 et devient la console la plus vendue aux États-Unis au cours des trois premiers mois.
Android Android
Google censurera les messages de votre smartphone à partir d'octobre.
Programmation Programmation
ChatGPT supprime les comptes chinois et russes. OpenAI refuse de les gérer.
Intel Intel
Intel va fabriquer de nouvelles puces mobiles plus économes en énergie
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?