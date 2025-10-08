Le parquet de Paris a officiellement ouvert une enquête sur les pratiques d'Apple liées à l'enregistrement et au traitement des données vocales par son assistant Siri. L'affaire, qui a éclaté en 2019 , reprend de plus belle, et les autorités françaises ont décidé d'examiner attentivement les allégations. L'OFAC, l'agence de lutte contre la cybercriminalité, mène l'enquête. Celle-ci fait suite à une plainte déposée en février par la Ligue des droits de l'Homme (LDH) et s'appuie sur le témoignage du lanceur d'alerte Thomas Le Bonniec, ancien employé de Globe Technical Services en Irlande. Le problème était que les enregistrements vocaux des utilisateurs de Siri, que l'application avait du mal à comprendre, étaient transmis à des sociétés externes pour analyse. Cette mesure visait théoriquement à améliorer la qualité des réponses de Siri, mais en pratique, ces enregistrements contenaient des informations privées sensibles.
Selon le lanceur d'alerte, les entreprises avaient accès à des conversations confidentielles, notamment entre médecins et patients. Pour aggraver le problème, Siri s'activait souvent par inadvertance, enregistrant des moments que les utilisateurs n'avaient jamais eu l'intention de partager. Aux États-Unis, une affaire similaire s'est soldée par un accord à l'amiable de 95 millions de dollars en janvier dernier. L'entreprise de Cupertino a toujours nié toutes les allégations, affirmant n'avoir jamais utilisé les données de Siri pour créer des profils marketing, ni les avoir partagées avec des annonceurs, ni les avoir vendues. Apple souligne également avoir informé ses utilisateurs depuis des années de la nécessité de vérifier manuellement les requêtes de recherche, bien que ses détracteurs soulignent un manque de clarté dans la communication concernant le partage d'enregistrements avec des tiers.
Le Bonniec souligne qu'on ne sait pas encore combien d'enregistrements ont été collectés depuis 2014 et combien de personnes ont pu être concernées.
