Google ajoute l'IA en mode recherche

Google lance aujourd'hui le Mode IA dans 36 nouvelles langues et près de 50 pays supplémentaires. La fonctionnalité apparaît sous la forme d'un onglet supplémentaire dans la recherche Google et dans l' application Google pour Android et iOS. Le mode IA offre une nouvelle façon intuitive de répondre aux questions multidimensionnelles lors de vos recherches. Grâce à une version personnalisée des modèles Gemini, les utilisateurs peuvent poser des questions qui nécessitaient auparavant plusieurs recherches. Le mode IA est particulièrement utile pour les recherches approfondies, par exemple pour planifier un voyage ou comprendre des instructions complexes. Les premières expériences montrent que les utilisateurs en mode IA posent des questions deux à trois fois plus longues qu'avec des requêtes de recherche classiques.
Les utilisateurs peuvent désormais poser des questions telles que : « Je souhaite comprendre les différentes méthodes de préparation du café. Créez un tableau comparant les différences de goût, de manipulation et d'équipement requis. » Et même poser une question complémentaire comme : « Quelle est la meilleure mouture pour chaque méthode ? » En arrière-plan, le mode IA utilise la technologie « Query Fan-Out » de Google . Il divise les requêtes en sous-thèmes et exécute plusieurs recherches en parallèle. Cela permet à la recherche d'explorer Internet encore plus en profondeur et de trouver du contenu hautement pertinent correspondant précisément à la requête. Le mode IA est multimodal : les questions peuvent être posées via du texte, de la voix ou une caméra.
