Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Google ajoute l'IA en mode recherche
Publié le: 08/10/2025 @ 14:38:06: Par Nic007 Dans "Google"
GoogleGoogle lance aujourd'hui le Mode IA dans 36 nouvelles langues et près de 50 pays supplémentaires. La fonctionnalité apparaît sous la forme d'un onglet supplémentaire dans la recherche Google et dans l' application Google pour Android et iOS. Le mode IA offre une nouvelle façon intuitive de répondre aux questions multidimensionnelles lors de vos recherches. Grâce à une version personnalisée des modèles Gemini, les utilisateurs peuvent poser des questions qui nécessitaient auparavant plusieurs recherches. Le mode IA est particulièrement utile pour les recherches approfondies, par exemple pour planifier un voyage ou comprendre des instructions complexes. Les premières expériences montrent que les utilisateurs en mode IA posent des questions deux à trois fois plus longues qu'avec des requêtes de recherche classiques.

Les utilisateurs peuvent désormais poser des questions telles que : « Je souhaite comprendre les différentes méthodes de préparation du café. Créez un tableau comparant les différences de goût, de manipulation et d'équipement requis. » Et même poser une question complémentaire comme : « Quelle est la meilleure mouture pour chaque méthode ? » En arrière-plan, le mode IA utilise la technologie « Query Fan-Out » de Google . Il divise les requêtes en sous-thèmes et exécute plusieurs recherches en parallèle. Cela permet à la recherche d'explorer Internet encore plus en profondeur et de trouver du contenu hautement pertinent correspondant précisément à la requête. Le mode IA est multimodal : les questions peuvent être posées via du texte, de la voix ou une caméra.
La démocratie est un obstacle à l'euro... »« Selon un ingénieur AMD, les plans pour ...
Plus d'actualités dans cette catégorie
06-10Google vient de l'admettre. De nouvelles règles restreignent le téléchargement d'applications provenant d'autres sources.
03-10Gmail chiffre les e-mails de chaque destinataire. Finis les soucis de confidentialité.
03-10Google licencie ses concepteurs d'interface utilisateur. Ils seront remplacés par l'IA.
02-10Google dit adieu à Assistant et à « Ok Google ». Son successeur est mille fois meilleur.
02-10Google bloque les recherches sur la santé mentale de Donald Trump
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Electronic Arts pourrait vendre BioWare et fermer certains studios, selon un analyste
Consoles Consoles
La Nintendo Switch 2 surpasse la PS4 et devient la console la plus vendue aux États-Unis au cours des trois premiers mois.
Android Android
Google censurera les messages de votre smartphone à partir d'octobre.
Programmation Programmation
ChatGPT supprime les comptes chinois et russes. OpenAI refuse de les gérer.
Intel Intel
Intel va fabriquer de nouvelles puces mobiles plus économes en énergie
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?