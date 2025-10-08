Un ingénieur d'AMD a indiqué que les plans pour la nouvelle Xbox se poursuivraient sans changement. L'information a été rapportée par Moore's Law Is Dead . Selon ce rapport, la prochaine étape de développement du projet, nom de code Magnus, a été discutée lors d'une réunion d'avancement le 3 octobre 2025. Selon plusieurs sources, Microsoft est contractuellement lié à Magnus, ce qui signifie que l'arrêt des travaux entraînerait des coûts importants. L'ingénieur d'AMD a souligné que le SoC Magnus est un concept flexible. Son orientation pourrait continuer à varier, par exemple vers une console Xbox classique, un hybride PC-console, ou une puce Xbox PC autonome avec une commercialisation prévue en 2027. Parallèlement, des personnes directement liées au projet ont assuré que le développement avançait activement.
