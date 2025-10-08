Des smartphones aussi rapides que des PC de jeu. Samsung prépare une révolution.

Actuellement, les smartphones du marché utilisent une version améliorée de la norme UFS 4.0 : UFS 4.1. Cependant, ces appareils passeront à terme à la technologie UFS 5.0, beaucoup plus avancée, qui, selon le JEDEC, est en voie d'achèvement. Cette nouvelle norme améliorera non seulement les performances des appareils mobiles comme les smartphones et les tablettes, mais réduira également la consommation d'énergie. L'UFS 5.0 offrira une meilleure intégrité du signal et facilitera l'intégration matérielle. Le JEDEC assure que l'UFS 5.0 sera rétrocompatible avec les versions antérieures de l'UFS 4.0 et 4.1, ce qui signifie que les appareils équipés de processeurs Snapdragon 8 Elite Gen 5 ou Dimensity 9500 pourraient potentiellement utiliser la nouvelle norme, bien que le débit offert ne soit pas encore garanti. Selon le JEDEC, l'UFS 5.0 trouvera également des applications dans les montres connectées, l'automobile et les consoles de jeux. La nouvelle norme offrira un débit maximal de 10 800 Mo/s, équivalent à celui du PCIe NVMe Gen 5. Le débit par voie sera de 6 400 Mo/s. Bien que les données détaillées sur l'efficacité de cette technologie n'aient pas encore été publiées, on sait qu'elle sera sensiblement plus rapide que les normes UFS 4.0 et 4.1, qui atteignent un maximum de 5 800 Mo/s, avec une limite de 2 900 Mo/s par voie.
UFS 5.0 vise également à renforcer la sécurité et l'intégration système grâce à l'isolation du bruit entre l'interface physique et le sous-système mémoire. Un autre avantage réside dans l'amélioration de l'intégrité du signal. Quand l'UFS 5.0 sera-t-il disponible sur les smartphones ? Selon des rapports précédents, Samsung y travaille déjà, mais ne prévoit pas de le déployer avant 2027. Le développement de l'UFS 4.0 devrait se poursuivre pendant cette période, et les premiers appareils équipés pourraient ne pas apparaître avant deux ans. Des entreprises telles que Samsung, Micron et SK hynix prévoient de préparer les premiers échantillons au quatrième trimestre 2026.
