Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Trump veut que le TikTok américain soit MAGA
Publié le: 08/10/2025 @ 00:35:44: Par Nic007 Dans "Social"
SocialLe feuilleton autour du rachat de TikTok aux États-Unis touche à sa fin. Donald Trump, qui avait reporté l'interdiction de l'application aux États-Unis et était censé participer au processus de rachat, veut clairement sa part du gâteau. Lors du dévoilement de son projet d'acquisition des actions américaines de TikTok, Donald Trump a signé un décret visant à garantir la sécurité des données des utilisateurs américains. Cependant, sa proposition a suscité la controverse. Selon l'annonce, le géant américain Oracle sera responsable de la protection des données des utilisateurs, et le contrôle de TikTok sera assuré par une nouvelle société américaine, dont le conseil d'administration sera majoritairement composé d'investisseurs américains. Le propriétaire de la plateforme, le chinois ByteDance, ne conservera quant à lui qu'un seul siège au conseil d'administration. Bien que Trump ait assuré que les discussions avec le président chinois Xi Jinping se sont conclues positivement, la Chine n'a pas encore confirmé officiellement l'approbation de l'accord.

Cependant, le rachat du populaire réseau social a suscité une controverse, dont Trump est au cœur. Certains experts estiment que cette opération pourrait renforcer l'influence du gouvernement sur les algorithmes de TikTok, soulevant des questions quant à la liberté d'expression et à l'indépendance de l'application. De plus, certains craignent que TikTok, sous contrôle américain, notamment avec l’implication d’individus liés à l’administration Trump, puisse devenir une plateforme qui ne favorise que les discours d’extrême droite. On peut donc soupçonner que le président des États-Unis voudra utiliser TikTok à ses propres fins et configurera la plateforme pour présenter principalement du contenu le concernant. Bien que Trump assure que son plan vise à protéger les intérêts des utilisateurs et de l'économie américaine, les experts craignent que l'ensemble du projet ne réponde pas à toutes les exigences légales et ne conduise à de nouvelles tensions.
Des smartphones aussi rapides que des PC... »« La PS5 Pro est théoriquement capable de...
Plus d'actualités dans cette catégorie
06-10L'utilisation gratuite de Snapchat est terminée. Payez ou perdez vos souvenirs.
24-09WhatsApp traduit désormais les messages : discussions et groupes sans barrières linguistiques
04-09Instagram arrive sur iPad après 15 ans d'attente. Ce n'est pas une blague.
04-09Vous pourrez désormais voir vos reels Instagram même sur d'autres applications.
01-09TikTok veut s'inspirer de WhatsApp. La plateforme proposera une nouvelle fonctionnalité.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Electronic Arts pourrait vendre BioWare et fermer certains studios, selon un analyste
Consoles Consoles
La Nintendo Switch 2 surpasse la PS4 et devient la console la plus vendue aux États-Unis au cours des trois premiers mois.
Android Android
Google censurera les messages de votre smartphone à partir d'octobre.
Programmation Programmation
ChatGPT supprime les comptes chinois et russes. OpenAI refuse de les gérer.
Intel Intel
Intel va fabriquer de nouvelles puces mobiles plus économes en énergie
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?