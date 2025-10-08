Trump veut que le TikTok américain soit MAGA

Le feuilleton autour du rachat de TikTok aux États-Unis touche à sa fin. Donald Trump, qui avait reporté l'interdiction de l'application aux États-Unis et était censé participer au processus de rachat, veut clairement sa part du gâteau. Lors du dévoilement de son projet d'acquisition des actions américaines de TikTok, Donald Trump a signé un décret visant à garantir la sécurité des données des utilisateurs américains. Cependant, sa proposition a suscité la controverse. Selon l'annonce, le géant américain Oracle sera responsable de la protection des données des utilisateurs, et le contrôle de TikTok sera assuré par une nouvelle société américaine, dont le conseil d'administration sera majoritairement composé d'investisseurs américains. Le propriétaire de la plateforme, le chinois ByteDance, ne conservera quant à lui qu'un seul siège au conseil d'administration. Bien que Trump ait assuré que les discussions avec le président chinois Xi Jinping se sont conclues positivement, la Chine n'a pas encore confirmé officiellement l'approbation de l'accord.
Cependant, le rachat du populaire réseau social a suscité une controverse, dont Trump est au cœur. Certains experts estiment que cette opération pourrait renforcer l'influence du gouvernement sur les algorithmes de TikTok, soulevant des questions quant à la liberté d'expression et à l'indépendance de l'application. De plus, certains craignent que TikTok, sous contrôle américain, notamment avec l’implication d’individus liés à l’administration Trump, puisse devenir une plateforme qui ne favorise que les discours d’extrême droite. On peut donc soupçonner que le président des États-Unis voudra utiliser TikTok à ses propres fins et configurera la plateforme pour présenter principalement du contenu le concernant. Bien que Trump assure que son plan vise à protéger les intérêts des utilisateurs et de l'économie américaine, les experts craignent que l'ensemble du projet ne réponde pas à toutes les exigences légales et ne conduise à de nouvelles tensions.
