La PS5 Pro est théoriquement capable de gérer le path tracing

Le path tracing est l'une des technologies graphiques les plus avancées du rendu moderne, capable de simuler la lumière avec un réalisme extrême. Cependant, jusqu'à présent, il était réservé aux PC haut de gamme équipés de cartes graphiques NVIDIA RTX de dernière génération. Grâce à une récente interview de Gaijin Entertainment, créateur de War Thunder, il apparaît désormais que la PS5 Pro , du moins en théorie, pourrait en être capable. Cela a été confirmé par László Perneky, programmeur principal chez Gaijin, qui a expliqué à Wccftech que la console de Sony « techniquement, c'est possible », mais que « la véritable inconnue réside dans les performances ». L'équipe entend procéder avec prudence : la prise en charge complète du ray tracing sera d'abord introduite sur consoles, avec tous les effets à l'exception du Path Traced Global Illumination (PTGI). Ce n'est qu'après avoir évalué la charge réelle sur le GPU qu'il sera possible de déterminer s'il est possible d'intégrer également le path tracing.
Le cas le plus prometteur pour voir cette technologie en action sur PS5 Pro pourrait être War Thunder, qui a récemment introduit le path tracing sur PC avec la mise à jour Leviathan. Sur la version console, en revanche, il s'agirait d'une version réduite de l'illumination globale, adaptée pour ne pas compromettre les performances. Des discussions sur le potentiel de la PlayStation 5 Pro avaient déjà eu lieu il y a un an, lorsque Mark Cerny, architecte système principal de PlayStation, avait préféré ne pas commenter : « Il existe de nombreuses approches différentes du ray tracing et du path tracing. Tout dépend du degré d'optimisation de la stratégie adoptée. » Une affirmation désormais confirmée par les propos de Gaijin, selon lesquels des solutions techniques sur mesure seront nécessaires pour obtenir des résultats acceptables.
Le cas le plus prometteur pour voir cette technologie en action sur PS5 Pro pourrait être War Thunder, qui a récemment introduit le path tracing sur PC avec la mise à jour Leviathan. Sur la version console, en revanche, il s'agirait d'une version réduite de l'illumination globale, adaptée pour ne pas compromettre les performances. Des discussions sur le potentiel de la PlayStation 5 Pro avaient déjà eu lieu il y a un an, lorsque Mark Cerny, architecte système principal de PlayStation, avait préféré ne pas commenter : « Il existe de nombreuses approches différentes du ray tracing et du path tracing. Tout dépend du degré d'optimisation de la stratégie adoptée. » Une affirmation désormais confirmée par les propos de Gaijin, selon lesquels des solutions techniques sur mesure seront nécessaires pour obtenir des résultats acceptables.
Plus d'actualités dans cette catégorie
08-10La Nintendo Switch 2 surpasse la PS4 et devient la console la plus vendue aux États-Unis au cours des trois premiers mois.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité