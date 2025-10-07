Les smartphones modernes sont équipés d'une version légèrement améliorée de la norme de stockage UFS 4.0 : UFS 4.1. Cependant, les appareils mobiles migreront prochainement vers la technologie UFS 5.0, nettement plus avancée, dont le JEDEC a presque terminé le développement. Cette nouvelle norme améliorera non seulement les performances des appareils mobiles, notamment les smartphones et les tablettes, mais réduira également la consommation d'énergie. Selon le JEDEC, l'UFS 5.0 sera compatible avec les appareils compatibles UFS 4.0 et UFS 4.1. Ainsi, les smartphones équipés de processeurs Snapdragon 8 Elite Gen 5 et Dimensity 9500 pourraient potentiellement prendre en charge cette nouvelle norme, même si l'on ignore encore s'ils atteindront le débit maximal.
Le communiqué de presse officiel indique que l'UFS 5.0 trouvera son application non seulement dans les smartphones et les objets connectés, mais aussi dans les systèmes automobiles, l'informatique de pointe et les consoles de jeux. En termes de performances, l'UFS 5.0 est capable d'offrir un débit maximal théorique de 10 800 Mo/s, soit un niveau quasiment équivalent à celui du PCIe NVMe Gen 5. Chaque voie délivre jusqu'à 6 400 Mo/s. Bien que les chiffres d'efficacité énergétique ne soient pas divulgués, il est clair que la nouvelle norme est nettement plus rapide que l'UFS 4.1 et l'UFS 4.0, qui offrent un débit maximal de 5 580 Mo/s. Outre sa vitesse élevée, l'UFS 5.0 offre des améliorations en termes de sécurité et de fiabilité. La prise en charge du hachage en ligne, notamment, renforce la protection des données.
