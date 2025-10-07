Publié le: 07/10/2025 @ 14:30:49: Par Nic007 Dans "Programmation"
OpenAI vient d'annoncer une extension des fonctionnalités de ChatGPT, permettant aux utilisateurs d'interagir avec des applications populaires directement via le chatbot. Cette nouvelle fonctionnalité, dévoilée lors de l'OpenAI DevDay, s'appuie sur le nouveau SDK Apps, qui permet l'intégration avec des applications externes. Désormais, mentionnez simplement l'application disponible dans une conversation avec ChatGPT. Par exemple, en tapant : « Spotify, crée une playlist pour ma fête de vendredi. » La première fois, il vous sera demandé de connecter votre compte Spotify à ChatGPT. Une fois connecté, le chatbot créera des playlists selon votre humeur, votre sujet ou l'occasion, puis vous redirigera vers Spotify, où vous pourrez écouter instantanément la musique préparée. Spotify note que l'intégration est encore à ses débuts et que toutes les demandes ne seront pas satisfaites immédiatement, mais la société assure que l'expérience utilisateur sera progressivement améliorée dans les semaines et les mois à venir.
OpenAI a également présenté d'autres applications fonctionnant avec ChatGPT. Par exemple, lors de la démonstration, un employé a créé des affiches pour une entreprise de promenade de chiens grâce à l'intégration Canva de l'entreprise. Actuellement, ChatGPT peut se connecter à :
- Canva - pour créer des graphiques et des supports marketing,
- Coursera - pour les cours et l'éducation en ligne,
- Figma - pour la conception d'interfaces,
- Spotify - pour la musique et les playlists,
- Zillow - pour visualiser les propriétés.
D'autres applications devraient être ajoutées dans les semaines à venir, notamment DoorDash, OpenTable, Target et Uber. OpenAI a également annoncé qu'il commencerait à accepter les soumissions de candidatures pour l'intégration avec ChatGPT cette année, permettant aux développeurs de monétiser leurs outils.
