Le mois dernier, NVIDIA et Intel ont annoncé une collaboration visant à développer des processeurs x86 personnalisés intégrés aux chipsets graphiques NVIDIA RTX. En théorie, il s'agit d'une combinaison révolutionnaire : une architecture CPU Intel enrichie de chipsets graphiques NVIDIA. Cependant, cette initiative ne fait pas l'unanimité. Cela pose des défis supplémentaires aux OEM et à l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Actuellement, le marché est dominé par deux architectures x86 : Intel et AMD. L'arrivée d'un troisième acteur doté de sa propre solution hybride implique la gestion de trois écosystèmes parallèles, ce qui se traduit par des complications en termes de logistique et de stocks, la création de nouveaux portefeuilles de produits et, par conséquent, une augmentation des coûts d'exploitation. Les analystes soulignent que l'ajout d'une nouvelle variable n'est pas seulement une question de technologie, mais représente également un fardeau considérable pour l'organisation et la planification opérationnelle.
Jason Chen, président-directeur général d'Acer, a participé à la discussion et a clairement indiqué que considérer ce partenariat uniquement sous l'angle de son impact sur TSMC était une erreur : « La question la plus importante pour les marques de PC est : quelles nouvelles variables ce partenariat introduit-il ? Ce sont là les plus grands défis. » M. Chen souligne également que plusieurs générations de processeurs x86 coexistent déjà sur le marché, et que l'ajout d'un autre fournisseur accroît encore les défis en matière de gestion des stocks et d'intégration des produits. Selon le PDG d'Acer, la clé est de ne pas céder à l'engouement du marché, mais de se concentrer sur le développement durable de l'offre. Concrètement, cela implique une planification rigoureuse des feuilles de route produits, un développement rigoureux du portefeuille, des investissements dans le service après-vente et un rythme soutenu de déploiement des nouvelles technologies. Chen souligne que seule une telle approche permettra aux marques de PC de préserver leur stabilité à long terme et d'éviter la tentation d'introduire des changements uniquement à des fins marketing.
Jason Chen, président-directeur général d'Acer, a participé à la discussion et a clairement indiqué que considérer ce partenariat uniquement sous l'angle de son impact sur TSMC était une erreur : « La question la plus importante pour les marques de PC est : quelles nouvelles variables ce partenariat introduit-il ? Ce sont là les plus grands défis. » M. Chen souligne également que plusieurs générations de processeurs x86 coexistent déjà sur le marché, et que l'ajout d'un autre fournisseur accroît encore les défis en matière de gestion des stocks et d'intégration des produits. Selon le PDG d'Acer, la clé est de ne pas céder à l'engouement du marché, mais de se concentrer sur le développement durable de l'offre. Concrètement, cela implique une planification rigoureuse des feuilles de route produits, un développement rigoureux du portefeuille, des investissements dans le service après-vente et un rythme soutenu de déploiement des nouvelles technologies. Chen souligne que seule une telle approche permettra aux marques de PC de préserver leur stabilité à long terme et d'éviter la tentation d'introduire des changements uniquement à des fins marketing.
Plus d'actualités dans cette catégorie
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité