C'était prévisible. Une nouvelle étude de Loopex Digital montre que les plus grands portails en ligne du monde perdent massivement des visiteurs. La raison ? De plus en plus de personnes, au lieu de cliquer sur des sites web traditionnels, choisissent des réponses directes fournies par des outils d'intelligence artificielle comme les chatbots et les assistants IA. Le plus grand perdant est Business Insider, qui a enregistré une chute spectaculaire de 48,5 % de son trafic sur un an (2024-2025), passant de 13,4 millions de visites mensuelles à seulement 6,9 millions. Les recherches de marques ont également chuté, passant de 1,9 million à 1,3 million. Les analystes constatent que de nombreux lecteurs préfèrent demander à ChatGPT un aperçu du marché plutôt que de parcourir des listes comme « 10 signes que vous deviendrez milliardaire ». La deuxième place de ce tristement célèbre classement revient à WebMD, qui a perdu 43,1 % de ses utilisateurs. Au lieu de parcourir de longues listes de maladies potentielles, les internautes préfèrent interroger l'IA sur leurs affections. Le trafic mensuel est ainsi passé de 122 millions à 69,5 millions, et le volume de recherche a chuté de 15,2 %.
Dictionary.com a également pris la tête du classement, avec une baisse de 37,3 % du trafic et de 36,6 % des recherches. Les utilisateurs préfèrent désormais obtenir des définitions de mots et des traductions d'expressions directement auprès de l'IA, sans ouvrir un autre onglet de navigateur. Stack Overflow a subi un sort similaire, avec une baisse de 35,6 % du trafic (l'IA écrit et corrige le code plus rapidement que les utilisateurs humains des forums). Unsplash a également enregistré une baisse de 34 % (l'IA génère des images uniques sans consulter les banques d'images), et Investopedia a enregistré une baisse de 33,2 % (les investisseurs particuliers préfèrent les définitions courtes de l'IA aux longs articles). Même Google Traduction a enregistré une baisse de 32,7 %, les chatbots intégrant des traductions à leurs réponses. Quora, en revanche, a perdu 28,1 % de son trafic, car les utilisateurs préfèrent des réponses simples de l'IA plutôt que de parcourir des explications auto-promotionnelles.
Même les grands médias ressentent ce changement d'habitudes. CNN a enregistré une baisse de 19,1 %, car les lecteurs préfèrent l'IA pour résumer l'actualité du jour plutôt qu'une page d'accueil surchargée de publicités. Les étudiants ont également adopté les chatbots, et Chegg, ancien leader de l'aide aux devoirs, a perdu 18,8 % de ses visiteurs et plus de la moitié de ses recherches Google. Un porte-parole de Loopex Digital souligne que les résultats de l'étude démontrent la rapidité avec laquelle notre utilisation d'Internet évolue : « Les gens se tournent de plus en plus vers l'IA pour obtenir des réponses instantanées. Les entreprises et les éditeurs doivent adapter rapidement leurs stratégies s'ils veulent rester visibles et atteindre leur public là où il se trouve réellement. » Les prévisions sont impitoyables : si la tendance actuelle se poursuit, le trafic web pourrait chuter de plus de 50 % d'ici 2028.
