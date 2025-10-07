Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Microsoft impose aux utilisateurs d'utiliser Windows 11 d'une manière spécifiq...
Publié le: 07/10/2025 @ 14:27:27: Par Nic007 Dans "Windows"
WindowsLa guerre entre les utilisateurs et Microsoft bat son plein, comme en témoignent les dernières actions du géant de Redmond, qui introduit systématiquement des solutions limitant la possibilité d'utiliser Windows 11 hors ligne et sans être lié à un compte Microsoft. Jusqu'à présent, les utilisateurs souhaitant contourner l'obligation de se connecter à un compte Microsoft pouvaient utiliser des astuces simples, comme la commande oobebypassnro lors de la configuration initiale du système. Cependant, Microsoft a officiellement bloqué cette méthode et implémenté des modifications dans les dernières versions de test de Windows 11. L'entreprise annonce la suppression de tous les mécanismes connus permettant de créer un compte local lors de la configuration OOBE (Out-of-Box Experience). Selon Microsoft, ces solutions de contournement « contournaient les principaux écrans de configuration » et pouvaient empêcher l'appareil d'être « entièrement prêt à l'emploi », une excuse qui semble courante. C'est d'autant plus vrai qu'à l'époque de Windows 10, la situation était complètement différente : lors de la configuration initiale, les utilisateurs disposaient d'un bouton clairement visible pour créer un profil local. Ce n'est plus le cas sous Windows 11. On indique désormais aux utilisateurs que la désactivation d'un compte en ligne signifie que leur ordinateur n'est « pas entièrement configuré ».

Pour beaucoup, l'installation hors ligne de Windows 11 offre des avantages spécifiques, comme l'absence de publicités et d'écrans de vente, car le système ne bombarde pas les utilisateurs d'offres pour Game Pass, Microsoft 365 ou Phone Link. De plus, les utilisateurs bénéficient d'un meilleur contrôle et peuvent, par exemple, éviter l'activation forcée de OneDrive ou le chiffrement BitLocker. L'installation hors ligne offre également un contrôle total sur les pilotes : au lieu de dépendre de Windows Update, les utilisateurs choisissent les éléments à installer et le moment de l'installation. Forcer les utilisateurs à se connecter avec un compte en ligne et exiger un accès constant à Internet peut donc être perçu comme un refus de leur droit de décider de l'utilisation de leur matériel. Pourtant, il est bien connu que la communauté Windows trouve rapidement des solutions alternatives. Depuis des années, les utilisateurs développent de nouvelles méthodes pour contourner les restrictions imposées par le fabricant du système lors des mises à jour ultérieures.
Internet évolue sous nos yeux. Les site... »« Elon Musk annonce une alternative à Wik...
Plus d'actualités dans cette catégorie
08-10Adieu les comptes locaux sur Windows 11, Microsoft fait tout pour vous forcer à vous connecter
08-10Dans une semaine, Windows 10 ne sera plus pris en charge par Microsoft. Comment vous préparer ?
07-10Windows aura son propre cerveau. Votre ordinateur prédira ce que vous voulez.
06-10Microsoft admet que certaines fonctionnalités peuvent ralentir Windows
02-10Windows 11 25H2 : pas pour les PC de bureau, Microsoft retarde la mise à jour
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Electronic Arts pourrait vendre BioWare et fermer certains studios, selon un analyste
Consoles Consoles
La Nintendo Switch 2 surpasse la PS4 et devient la console la plus vendue aux États-Unis au cours des trois premiers mois.
Android Android
Google censurera les messages de votre smartphone à partir d'octobre.
Programmation Programmation
ChatGPT supprime les comptes chinois et russes. OpenAI refuse de les gérer.
Intel Intel
Intel va fabriquer de nouvelles puces mobiles plus économes en énergie
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?