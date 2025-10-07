La guerre entre les utilisateurs et Microsoft bat son plein, comme en témoignent les dernières actions du géant de Redmond, qui introduit systématiquement des solutions limitant la possibilité d'utiliser Windows 11 hors ligne et sans être lié à un compte Microsoft. Jusqu'à présent, les utilisateurs souhaitant contourner l'obligation de se connecter à un compte Microsoft pouvaient utiliser des astuces simples, comme la commande oobebypassnro lors de la configuration initiale du système. Cependant, Microsoft a officiellement bloqué cette méthode et implémenté des modifications dans les dernières versions de test de Windows 11. L'entreprise annonce la suppression de tous les mécanismes connus permettant de créer un compte local lors de la configuration OOBE (Out-of-Box Experience). Selon Microsoft, ces solutions de contournement « contournaient les principaux écrans de configuration » et pouvaient empêcher l'appareil d'être « entièrement prêt à l'emploi », une excuse qui semble courante. C'est d'autant plus vrai qu'à l'époque de Windows 10, la situation était complètement différente : lors de la configuration initiale, les utilisateurs disposaient d'un bouton clairement visible pour créer un profil local. Ce n'est plus le cas sous Windows 11. On indique désormais aux utilisateurs que la désactivation d'un compte en ligne signifie que leur ordinateur n'est « pas entièrement configuré ».
Pour beaucoup, l'installation hors ligne de Windows 11 offre des avantages spécifiques, comme l'absence de publicités et d'écrans de vente, car le système ne bombarde pas les utilisateurs d'offres pour Game Pass, Microsoft 365 ou Phone Link. De plus, les utilisateurs bénéficient d'un meilleur contrôle et peuvent, par exemple, éviter l'activation forcée de OneDrive ou le chiffrement BitLocker. L'installation hors ligne offre également un contrôle total sur les pilotes : au lieu de dépendre de Windows Update, les utilisateurs choisissent les éléments à installer et le moment de l'installation. Forcer les utilisateurs à se connecter avec un compte en ligne et exiger un accès constant à Internet peut donc être perçu comme un refus de leur droit de décider de l'utilisation de leur matériel. Pourtant, il est bien connu que la communauté Windows trouve rapidement des solutions alternatives. Depuis des années, les utilisateurs développent de nouvelles méthodes pour contourner les restrictions imposées par le fabricant du système lors des mises à jour ultérieures.
