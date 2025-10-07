Le nouveau projet d'Elon Musk vise à concurrencer Wikipédia et à inaugurer une révolution de l'information ouverte. Grokipedia, développé par xAI, sera lancé en version bêta à la mi-octobre 2025. Musk promet une liberté d'expression totale, l'absence de censure et une intégration avec son chatbot Grok. Elon Musk a annoncé que Grokipedia sera accessible dès la sortie de la version bêta 0.1. La plateforme se veut une alternative à Wikipédia, sans restrictions éditoriales ni de modération. Selon Musk, le projet sera un « référentiel de connaissances open source » et permettra un accès gratuit à un éventail de sources plus large que n'importe quelle encyclopédie en ligne existante. L'homme d'affaires a annoncé le lancement sur X, qualifiant Grokipedia de « premier pas vers un réseau de connaissances véritablement libre ». L'idée est née d'un échange avec David Sachs, l'envoyé de Donald Trump pour l'intelligence artificielle et les cryptomonnaies, qui a publiquement critiqué Wikipédia pour son manque d'objectivité. Elon Musk s'oppose depuis longtemps aux modèles modernes de modération de contenu. Il estime que Wikipédia est devenu un « projet activiste biaisé » qui domine les résultats de recherche Google et sert de données d'entraînement aux modèles d'IA.
Le projet est développé par xAI, une entreprise qui vise à créer une intelligence artificielle capable de comprendre le monde. Grokipedia devrait être un élément clé de cette stratégie. Il s'appuiera sur le modèle de Grok, le chatbot d'Elon Musk, lancé en novembre 2023 et intégré au service X. Dans le podcast All-In, Elon Musk a révélé que Grok est capable d'effectuer des analyses logiques et de vérifier les faits. La version 2025 sera capable de reconnaître la crédibilité des sources, de détecter la désinformation et de compléter les données contextuelles manquantes dans les articles. Elon Musk affirme que cela fera de Grokpedia la première plateforme de connaissances où le contenu est vérifié non pas par des éditeurs humains, mais par des algorithmes de vérification des faits. Selon l'annonce, Grokipedia sera entièrement ouvert : tout utilisateur pourra modifier du contenu et collaborer avec l'IA pour créer et relire des articles. Musk affirme que cette approche permettra de « supprimer les barrières idéologiques » qui entravent la libre circulation de l'information.
La relation d'Elon Musk avec Wikipédia est tendue depuis des années. En 2023, l'entrepreneur a publiquement proposé de donner un milliard de dollars à la Fondation Wikimedia si l'encyclopédie changeait de nom pour « Dickipedia ». Un an plus tard, il qualifiait Wikipédia de « produit des médias de gauche » et d'« outil de propagande ». Ses critiques ont suscité un large écho dans les milieux politiques, qui accusent Wikipédia de manquer de pluralisme. Musk affirme que Grokipedia vise à combler une lacune dans l'écosystème du savoir en ligne en proposant du contenu sans filtre éditorial. Il promet que le projet deviendra « la collection d'informations la plus précise et la plus honnête de l'histoire du Web ».
Telegram est un partenaire potentiel pour Grokipedia. Pavel Durov a annoncé que son entreprise était en pourparlers avec xAI pour intégrer le chatbot Grok à la messagerie. L'accord préliminaire donne accès à l'intelligence artificielle d'Elon Musk à plus d'un milliard d'utilisateurs. L'accord devrait générer 300 millions de dollars pour Telegram et la moitié des revenus d'abonnement de xAI. Elon Musk a confirmé l'existence de discussions, mais a souligné qu'aucun accord final n'avait encore été signé. Durov a reconnu que des accords préliminaires étaient en place et a annoncé que les tests d'intégration débuteraient au second semestre 2025.
