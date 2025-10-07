Se connecter  
Windows aura son propre cerveau. Votre ordinateur prédira ce que vous voulez.
Publié le: 07/10/2025 @ 14:24:47: Par Nic007 Dans "Windows"
WindowsMicrosoft affirme que les unités de traitement neuronal (NPU) des ordinateurs Copilot+ joueront un rôle clé dans le développement de nouvelles fonctionnalités des systèmes Windows dans les années à venir. Si cette vision est ambitieuse, elle n'est pas aussi irréaliste qu'elle le paraît. Selon Microsoft, Windows sera encore plus intelligent qu'aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle. Tout a commencé avec la caméra intelligente Surface Hub 2, où l'entreprise de Redmond a utilisé pour la première fois l'IA pour effectuer des tâches complexes comme changer de perspective ou recadrer des fragments vidéo. Il est important de noter que ces processus sont exécutés localement, sur du matériel spécialement conçu pour les tâches d'IA. Cela libère d'autres composants, comme le processeur et le processeur graphique, pour qu'ils se concentrent sur les tâches qui leur sont plus adaptées. Microsoft fournit plusieurs exemples de la manière dont les NPU peuvent accélérer et simplifier les opérations sur PC.

Par exemple, sous Windows, vous pouvez désormais utiliser le langage naturel pour rechercher des fichiers et des photos. Le petit modèle de langage Mu, lancé cet été, facilite les paramètres système. L'un des exemples les plus marquants est la fonctionnalité « Rappel », relancée plus tôt cette année après une modification liée à la confidentialité. Cette fonctionnalité s'appuie également sur la NPU, à l'instar de « Cliquer pour faire ». Cette dernière fonctionnalité identifie le texte et les images à l'écran et exécute des actions directement, localement. Une nouvelle fonctionnalité de Microsoft Photos est la fonction « Relight », qui permet d'ajouter des effets d'éclairage aux photos mal éclairées. Microsoft souligne également que l'un des avantages du NPU est la possibilité d'exécuter simultanément plusieurs applications prenant en charge l'IA, et après les avoir combinées avec des modèles de langage cloud, les utilisateurs pourront exploiter pleinement le potentiel de l'intelligence artificielle.

Si la vision de Microsoft se concrétise, nous pouvons imaginer un avenir où une part importante de nos vies virtuelles fonctionnera de manière automatisée. Bien sûr, pour y parvenir, l'IA devra gagner la confiance des consommateurs. Ce n'est pas chose aisée, surtout compte tenu des erreurs et autres imperfections qu'elle génère.

