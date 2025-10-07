Se connecter  
Microsoft remplace les réductions Game Pass par un système de points bonus
Publié le: 07/10/2025 @ 14:21:39: Par Nic007 Dans "Xbox One"
Microsoft a annoncé de nouvelles modifications au modèle Game Pass : les anciennes réductions sur les jeux et le contenu additionnel pour les abonnés Premium et Ultimate seront supprimées.

Elles seront remplacées par un système de points. Les abonnés Game Pass Ultimate recevront 10 % du montant de leurs achats de jeux ou de contenu téléchargeable en points bonus, tandis que les utilisateurs Premium recevront 5 %. Ces points pourront être échangés contre des cartes-cadeaux Xbox, des jeux-concours ou, à l'avenir, des acomptes sur le Microsoft Store.

Les avantages tarifaires ne seront pas perdus : les abonnés Ultimate bénéficieront toujours d'une réduction de 20 % sur une sélection de jeux de la bibliothèque Game Pass. Des points seront également attribués en dehors du Game Pass. Les membres du programme Rewards cumulent des points sur tous leurs achats sur le Microsoft Store, et les abonnés Premium et Ultimate pourront même les doubler, voire les quadrupler. Selon Microsoft, la limite annuelle est fixée à 50 $ pour les abonnés Premium et à 100 $ pour les abonnés Ultimate.
