ChatGPT écrase la concurrence. Perplexity, Gemini et Copilot sont loin derrière.

Publié le: 07/10/2025 @ 00:23:02: Par Nic007 Dans "Programmation"
ChatGPT ne montre aucun signe de ralentissement. Selon les dernières données de Statcounter, le chatbot OpenAI conserve sa position de leader avec une part de marché supérieure à 80 %. Le marché de l'IA générative connaît une croissance rapide, mais malgré une concurrence accrue, aucune autre plateforme n'arrive à égaler les performances de ChatGPT. L'ère des chatbots a débuté avec le lancement de ChatGPT fin 2022. Pour des millions d'utilisateurs, c'était leur premier contact avec l'IA générative, et la marque OpenAI est immédiatement devenue synonyme d'un nouveau type de technologie conversationnelle. Cet effet de primauté s'est avéré décisif. Nombre de ceux qui ont essayé ChatGPT comme premier chatbot y sont restés fidèles, malgré ses limites et ses bugs système initiaux. À l'époque, OpenAI a pris un risque en lançant un produit imparfait doté d'un énorme potentiel de développement. La stratégie s'est avérée payante : la base d'utilisateurs ainsi constituée a créé un effet de réseau que même les plus grands acteurs technologiques peinent encore à maîtriser.
Selon le dernier rapport Statcounter, ChatGPT contrôle actuellement 81,12 % du marché mondial des chatbots. Perplexity arrive en deuxième position, avec une part de marché de plus de 14 % en mars. Après une chute estivale à 8 %, il a regagné des utilisateurs et atteint 10,85 % en septembre. Microsoft Copilot reste stable entre 4 % et 5 %, suivi de près par Google Gemini avec 2,82 %. Claude d'Anthropic complète le top 5 avec une part de 0,99 %. DeepSeek a enregistré la plus forte baisse, avec une baisse de 2,7 % en août et une chute à seulement 0,18 % en septembre. Les données montrent que le marché se consolide autour de quelques marques, tandis que l'avance de ChatGPT reste incontestable.
Un rapport de OneLittleWeb montre que l'intelligence artificielle joue un rôle croissant dans la recherche d'information. Alors que les recherches basées sur l'IA ne représentent actuellement que 2,69 % de l'ensemble des recherches, leur nombre a augmenté de près de 81 % d'une année sur l'autre. Dans cette catégorie, ChatGPT a obtenu un résultat encore meilleur que dans le classement général, avec une part de 86,32 %. DeepSeek arrive en deuxième position avec 3,15 %, devant Google Gemini (3,06 %), Perplexity (2,42 %), Claude (2,1 %) et Microsoft Copilot (1,67 %). Les différences entre les rapports sont évidentes, mais la conclusion commune reste la même : la domination de ChatGPT est toujours écrasante.
L'analyse des tendances révèle des écarts importants entre les données provenant de diverses sources ; les chiffres doivent donc être interprétés avec prudence. Une chose est sûre, cependant : ChatGPT reste leader avec une part de marché supérieure à 80 %. Des concurrents comme Perplexity, Gemini et Copilot peinent encore à se maintenir, mais aucun n'a réussi à fidéliser ses utilisateurs ni à accroître sa notoriété.
Selon le dernier rapport Statcounter, ChatGPT contrôle actuellement 81,12 % du marché mondial des chatbots. Perplexity arrive en deuxième position, avec une part de marché de plus de 14 % en mars. Après une chute estivale à 8 %, il a regagné des utilisateurs et atteint 10,85 % en septembre. Microsoft Copilot reste stable entre 4 % et 5 %, suivi de près par Google Gemini avec 2,82 %. Claude d'Anthropic complète le top 5 avec une part de 0,99 %. DeepSeek a enregistré la plus forte baisse, avec une baisse de 2,7 % en août et une chute à seulement 0,18 % en septembre. Les données montrent que le marché se consolide autour de quelques marques, tandis que l'avance de ChatGPT reste incontestable.
Un rapport de OneLittleWeb montre que l'intelligence artificielle joue un rôle croissant dans la recherche d'information. Alors que les recherches basées sur l'IA ne représentent actuellement que 2,69 % de l'ensemble des recherches, leur nombre a augmenté de près de 81 % d'une année sur l'autre. Dans cette catégorie, ChatGPT a obtenu un résultat encore meilleur que dans le classement général, avec une part de 86,32 %. DeepSeek arrive en deuxième position avec 3,15 %, devant Google Gemini (3,06 %), Perplexity (2,42 %), Claude (2,1 %) et Microsoft Copilot (1,67 %). Les différences entre les rapports sont évidentes, mais la conclusion commune reste la même : la domination de ChatGPT est toujours écrasante.
L'analyse des tendances révèle des écarts importants entre les données provenant de diverses sources ; les chiffres doivent donc être interprétés avec prudence. Une chose est sûre, cependant : ChatGPT reste leader avec une part de marché supérieure à 80 %. Des concurrents comme Perplexity, Gemini et Copilot peinent encore à se maintenir, mais aucun n'a réussi à fidéliser ses utilisateurs ni à accroître sa notoriété.
Plus d'actualités dans cette catégorie
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité