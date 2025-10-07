Se connecter  
Publié le: 07/10/2025 @ 00:21:45: Par Nic007 Dans "Microsoft"
MicrosoftUne nouvelle console portable Xbox pourrait avoir été annulée avant même de voir le jour, car une rumeur provenant du leaker KeplerL2, spécialisé dans AMD, suggère que Microsoft a abandonné son projet de console portable Xbox après que son partenaire technologique a exigé une production minimale de 10 millions de puces personnalisées (SoC) comme condition de démarrage de la collaboration. Insider Gaming rapporte que le nombre demandé par AMD aurait été excessif pour une console de niche : à titre de comparaison, le Steam Deck de Valve, principal concurrent sur le marché des PC portables, s'est vendu à ce jour à 4 à 5 millions d'unités, tandis que des consoles comme la ROG Xbox Ally ou la Lenovo Legion Go oscillent entre 1 et 2 millions. Face à ces chiffres, Microsoft aurait préféré ne pas risquer un investissement de plusieurs milliards de dollars et aurait décidé d'interrompre le développement. Selon Kepler, le projet en était encore à ses débuts, son annulation n'aurait donc pas entraîné de pertes significatives. Cependant, cette nouvelle soulève un point intéressant : l'ampleur des accords requis par des fabricants comme AMD pour produire du matériel dédié. Un engagement minimum de 10 millions d'unités représente un seuil industriel très élevé, ne pouvant être tenu que par des appareils à succès mondial comme les consoles de salon ou la Nintendo Switch.

La console portable dont on parlait était censée être une véritable Xbox nouvelle génération, conçue pour compléter la future console de salon actuellement en développement. Mais la prudence de Microsoft a apparemment prévalu : le marché des consoles portables étant encore limité et dominé par quelques marques, l'entreprise de Redmond a apparemment choisi de ne pas s'engager dans une production coûteuse. Il faut ajouter que cette histoire survient à un moment où les spéculations concernant Xbox sont nombreuses, avec des rumeurs d'un retrait présumé du marché du hardware et de nouvelles vagues de coupes budgétaires attendues pour 2026. Microsoft a cependant rapidement démenti ces rumeurs, affirmant être « activement engagé dans le développement de nouvelles consoles et d'appareils propriétaires ».
