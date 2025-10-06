OpenAI annonce une collaboration majeure avec AMD

OpenAI a conclu un partenariat pluriannuel avec AMD, portant notamment sur la fourniture de puissants GPU Instinct pour construire son infrastructure d'IA de nouvelle génération. Les premiers GPU de 1 gigawatt seront livrés à OpenAI en 2026, et le projet devrait atteindre 6 gigawatts. L'accord prévoit également le droit pour OpenAI d'acquérir des actions AMD après avoir atteint certains objectifs. OpenAI a conclu un partenariat majeur et pluriannuel avec AMD. Le géant de l'IA a annoncé un accord portant sur l'achat de GPU d'une puissance totale de 6 gigawatts. Ces GPU alimenteront son infrastructure d'IA de nouvelle génération. Cependant, AMD ne livrera pas une seule série de cartes graphiques. Un projet d'une telle envergure prend du temps. Au fil des ans, OpenAI sera équipé de plusieurs générations de GPU AMD Instinct. Les premiers à être déployés dans l'infrastructure seront les GPU Instinct MI450, qui auront une consommation énergétique combinée de 1 gigawatt. Ce processus devrait débuter au second semestre 2026. Pour être clair, un gigawatt équivaut à un milliard de watts. Les ordinateurs de jeu modernes consomment plusieurs centaines de watts à pleine charge. Cela illustre l'ampleur de la tâche. AMD est ainsi devenu un partenaire stratégique clé pour OpenAI. Cependant, un contrat de fourniture de GPU à long terme ne suffit pas.
Selon l'annonce officielle, l'accord vise également à harmoniser davantage les intérêts stratégiques. À cette fin, AMD a émis à OpenAI un warrant (droit d'achat d'actions) portant sur un maximum de 160 millions d'actions ordinaires. Ces warrants ne seront disponibles à l'achat qu'après l'atteinte de certaines étapes, la première étant la mise en œuvre, mentionnée précédemment, de GPU de 1 gigawatt. « Nous prévoyons que notre collaboration avec OpenAI générera des dizaines de milliards de dollars de revenus pour AMD tout en accélérant l'expansion de l'infrastructure d'IA d'OpenAI », a déclaré Jean Hu, vice-président exécutif, directeur financier et trésorier d'AMD. L'accord et la collaboration entre ces deux géants contribueront sans aucun doute au développement de l'intelligence artificielle et, probablement, à l'amélioration de leurs résultats financiers. Une question subsiste : pourquoi pas NVIDIA à nouveau ? Rappelons qu'en septembre 2025, les Verts ont annoncé une collaboration avec OpenAI, qui leur permettra de déployer des millions de processeurs graphiques pour une infrastructure d'IA de nouvelle génération. Le projet impliquait l'utilisation de GPU d'une puissance totale de plus de 10 gigawatts.
