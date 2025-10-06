Fuite de la liste des processeurs Intel Panther Lake

Selon de récentes fuites, la première série de processeurs Intel Panther Lake comprendra douze modèles, dont quatre membres de la série Core Ultra X, quatre modèles Core Ultra standard et quatre modèles de la série U. Des informations concernant de possibles configurations graphiques intégrées pour certaines puces Panther Lake avaient déjà fait surface, affirmant que seules les variantes Core Ultra X seraient équipées de 12 cœurs graphiques Xe3. La nouvelle fuite confirme cette information, tout en ajoutant un modèle d'entrée de gamme à la série « X ». Il est également à noter qu'Intel pourrait modifier son système de nomenclature, remplaçant des désignations telles que « Core Ultra X7/X9 3X8H » par « Core Ultra 7/9 X3X8H », où l'index « X » apparaît après le numéro, et non avant.
Quoi qu'il en soit, le rapport mentionne également une extension de la gamme de produits. Outre les modèles Core Ultra 7 et 9 non basés sur X, la société prévoit de lancer une puce plus abordable, le Core Ultra 5 X338H (ou Core Ultra X5 338H). Cependant, contrairement aux modèles haut de gamme, elle sera équipée de 10 cœurs graphiques Xe3 au lieu de 12. Vient ensuite la série standard Core Ultra 5/7/9 3X5H, dont le nombre de cœurs graphiques est considérablement réduit : seulement quatre cœurs Xe3. La configuration des cœurs centraux, en revanche, restera inchangée. Une situation similaire est observée avec les processeurs économes en énergie Core Ultra 3/5/7 3X0U, qui seront dotés de six à huit cœurs CPU et des mêmes quatre cœurs graphiques. Il est toutefois important de rappeler que, jusqu'à l'annonce officielle, ces informations restent non officielles et susceptibles d'être modifiées.
