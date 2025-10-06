Test Borderlands 4 (PS5) - Une approche conservatrice mais salvatrice ?

Publié le: 06/10/2025 @ 14:09:16: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
La narration de Borderlands 4 est probablement l'aspect le plus controversé du projet. Après le succès de Borderlands 2 et les critiques formulées à l'encontre du troisième volet, les attentes étaient grandes pour un retour à l' écriture irrévérencieuse et captivante qui a fait la renommée de la série . Se déroulant des années après les événements du précédent opus, le jeu nous transporte sur une nouvelle planète appelée Kairos, où une mystérieuse organisation a pris le contrôle des ressources les plus précieuses. Les joueurs incarnent quatre nouveaux Chasseurs de l'Arche, appelés à libérer le monde de cette menace grandissante. Le concept est solide et promet des développements intéressants, mais l'exécution laisse beaucoup à désirer. Le principal problème réside dans le rythme narratif, incroyablement irrégulier . L'histoire démarre sur une lancée, présentant des antagonistes charismatiques et des situations complexes, mais se perd rapidement dans des intrigues secondaires confuses et des dialogues qui se veulent drôles, mais qui tombent souvent à plat. L'humour caractéristique de la série est palpable, mais il paraît forcé et manque de la spontanéité qui a rendu des personnages comme le Beau Jack , par exemple, mémorables. Les nouveaux protagonistes affichent des personnalités distinctes, mais manquent de la profondeur attendue de personnages destinés à hériter d'une franchise aussi importante (à l'exception de l'omniprésent Claptrap). Chacun des quatre Chasseurs de l'Arche possède une histoire intéressante (sur le papier), même si elle n'est pas explorée correctement. Le principal méchant du jeu, le Gardien du Temps, a toutes les qualités pour être mémorable, mais lui aussi est superficiellement développé. Ses motivations restent floues pendant une grande partie de l'aventure, et lorsqu'elles sont enfin révélées, elles semblent quelque peu prévisibles.
