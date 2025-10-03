2 350 accidents de batteries lithium-ion en 5 ans : le Japon sous le choc

Le gouvernement japonais a publié des données de sécurité alarmantes concernant les batteries lithium-ion. Au cours des cinq dernières années, jusqu'à la fin de l'exercice 2024, environ 2 350 incidents impliquant ces sources d'énergie ont été signalés, dont des incendies et autres incidents dangereux. L'Agence de la consommation a procédé à une analyse détaillée des données collectées. Les résultats montrent que le plus grand nombre d'accidents impliquait les smartphones, avec environ 350 incidents. Les vélos électriques et les batteries portables (chargeurs portatifs) arrivaient en deuxième position, avec environ 300 incidents dans chaque catégorie. L'agence a également signalé des brûlures causées par des écouteurs sans fil et des montres connectées. Ces appareils apparemment sûrs et courants peuvent représenter une réelle menace en cas de mauvaise manipulation.
Le Centre national de la consommation du Japon a recueilli des signalements de combustion spontanée et d'émissions de fumée provenant d'appareils équipés de batteries lithium-ion. Il est inquiétant de constater que, dans certains cas, la cause de la panne n'a pas pu être clairement déterminée. Face à la multiplication des incidents, l'agence japonaise a émis une série de recommandations à l'intention des utilisateurs. Les experts recommandent de ne pas user de force excessive lors de l'utilisation d'appareils électroniques. Ces données japonaises constituent un avertissement pour les utilisateurs du monde entier. Chacun possède chez soi au moins quelques appareils alimentés par des batteries lithium-ion ; il est donc crucial pour notre sécurité collective d'être conscient des menaces potentielles.
