Trump a forcé Apple à supprimer une application qui protège les migrants
Publié le: 03/10/2025 @ 19:37:05: Par Nic007 Dans "Sécurité"
SécuritéApple a annoncé le retrait d'ICEBlock et de programmes similaires de son App Store. Cette décision fait suite à un contact avec l'administration du président Donald Trump, qui a exprimé des inquiétudes quant à la sécurité des agents fédéraux. ICEBlock était l'application la plus populaire pour alerter les utilisateurs de la présence d'agents de l'Immigration and Customs Enforcement (ICE) dans leur région. L'agence est un élément clé de la politique d'immigration radicale de Trump, effectuant régulièrement des perquisitions et arrêtant des migrants (et les renvoyant finalement dans leur pays d'origine). Apple a déclaré dans un communiqué officiel que cette décision avait été prise sur la base d'informations provenant des forces de l'ordre concernant les risques de sécurité associés à l'application. L'entreprise a supprimé ICEBlock et d'autres applications similaires de sa boutique.

La procureure générale Pam Bondi a déclaré que le ministère de la Justice avait contacté Apple jeudi, et que l'entreprise avait immédiatement obtempéré. « ICEBlock a été conçu pour mettre en danger les agents de l'ICE dans l'exercice de leurs fonctions, et la violence contre les forces de l'ordre est inacceptable », a déclaré Mme Bondi à Fox Business. Depuis l’arrivée au pouvoir de Trump, l’ICE a mené de nombreuses opérations dans des installations hébergeant des immigrants vivant illégalement aux États-Unis. L’agence a également arrêté des titulaires de visa et des résidents permanents ciblés par l’administration pour leurs activités pro-palestiniennes. Les défenseurs des droits de l'homme s'inquiètent des violations fréquentes des droits à la liberté d'expression et à une procédure régulière dans le cadre de la campagne d'expulsions menée par le gouvernement. La décision d'Apple illustre les efforts déployés par les entreprises technologiques pour établir de bonnes relations avec l'administration Trump durant son second mandat.
