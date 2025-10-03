Se connecter  
Orange Belgium finalise l'acquisition de VOO
Publié le: 03/10/2025 @ 17:38:09: Par Nic007 Dans "Telecoms"
TelecomsOrange Belgium finalise l'acquisition de VOO : VOO S.A. est désormais pleinement intégrée au groupe Orange Belgium ; la marque et les offres VOO restent inchangées pour les clients Orange NetCo détient et gère désormais les réseaux d'accès fixes, qui sont ouverts à des opérateurs tiers et peuvent attirer de nouveaux partenaires. Cette initiative s'inscrit dans la vision à long terme d'Orange Belgium : mettre en place une infrastructure réseau moderne, efficace et pérenne, soutenant les ambitions numériques de la Belgique et les objectifs de la Décennie numérique de l'Europe pour 2030. Cette dynamique permet également à Orange Belgium d'accélérer le déploiement de la fibre optique, d'améliorer son efficacité opérationnelle et d'explorer de nouvelles opportunités de revenus grâce à la monétisation du réseau et à des partenariats potentiels.
