webOS 25 apporte également l'IA et des applications supplémentaires aux anciens téléviseurs LG

LG a publié une mise à jour logicielle majeure pour ses téléviseurs, apportant webOS 25 aux modèles sortis ces dernières années grâce au programme Re:New , qui promet 5 ans de mises à jour logicielles . Avec webOS 25 arrivent des outils conçus pour rendre l'utilisation du téléviseur plus personnalisée et immédiate , évidemment basés sur l'intelligence artificielle. Parmi ces solutions, on trouve AI Concierge et AI Chatbot . La première suggère du contenu en fonction de nos goûts et habitudes, tandis que la seconde nous aide à résoudre nos doutes et problèmes techniques en nous guidant vocalement ou à distance. À ces fonctionnalités s'ajoute la recherche IA , désormais enrichie par l'intégration de Microsoft Copilot . Nous ne nous limitons plus à la recherche de films ou de séries disponibles sur les plateformes : nous pouvons désormais demander des informations sur les voyages, l'actualité ou des anecdotes, simplement en langage naturel. Le téléviseur devient ainsi un véritable outil de recherche interactif.
La mise à jour apporte également des améliorations aux sections de navigation et de divertissement . Les cartes rapides ont été repensées pour mieux organiser les applications en catégories telles que la musique, les jeux et les sports, ce qui facilite la recherche de ce que vous recherchez. Parmi les nouvelles applications, citons Actualités , Portail de jeux et Radio+ , qui élargissent la gamme de contenus disponibles. L'intégration de Google Cast est également prévue , permettant de diffuser des photos, des vidéos et de la musique directement depuis des smartphones et des tablettes sur grand écran. Autre nouveauté : l'assistant d'image IA , qui ajuste automatiquement les paramètres vidéo. Grâce à un algorithme d'apprentissage profond mis à jour , le système adapte l'image selon vos préférences, en exploitant une base de données bien plus vaste qu'auparavant. Le service LG Gallery+ complète l'offre avec plus de 4 000 images, dont des œuvres d'art, des photographies et des scènes de films célèbres, transformant le téléviseur en une véritable galerie numérique.
La mise à jour webOS 25 est déjà déployée pour les téléviseurs OLED des séries G4, M4, C4 et B4 et pour les modèles QNED 86T et 87T . Dans les prochains jours, il sera également étendu à d'autres téléviseurs inclus dans le programme webOS Re:New , notamment les téléviseurs OLED, QNED, NanoCell et UHD introduits à partir de 2023, ainsi que les séries C et G 2022. Le programme Re:New propose quatre mises à jour système sur cinq ans pour chaque téléviseur compatible, garantissant ainsi des fonctionnalités et des applications toujours à jour. Après l'expansion progressive de la prise en charge logicielle dans le monde des smartphones, il serait formidable de voir d'autres fabricants suivre l'exemple de LG dans le secteur des téléviseurs, et au-delà.
La mise à jour apporte également des améliorations aux sections de navigation et de divertissement . Les cartes rapides ont été repensées pour mieux organiser les applications en catégories telles que la musique, les jeux et les sports, ce qui facilite la recherche de ce que vous recherchez. Parmi les nouvelles applications, citons Actualités , Portail de jeux et Radio+ , qui élargissent la gamme de contenus disponibles. L'intégration de Google Cast est également prévue , permettant de diffuser des photos, des vidéos et de la musique directement depuis des smartphones et des tablettes sur grand écran. Autre nouveauté : l'assistant d'image IA , qui ajuste automatiquement les paramètres vidéo. Grâce à un algorithme d'apprentissage profond mis à jour , le système adapte l'image selon vos préférences, en exploitant une base de données bien plus vaste qu'auparavant. Le service LG Gallery+ complète l'offre avec plus de 4 000 images, dont des œuvres d'art, des photographies et des scènes de films célèbres, transformant le téléviseur en une véritable galerie numérique.
La mise à jour webOS 25 est déjà déployée pour les téléviseurs OLED des séries G4, M4, C4 et B4 et pour les modèles QNED 86T et 87T . Dans les prochains jours, il sera également étendu à d'autres téléviseurs inclus dans le programme webOS Re:New , notamment les téléviseurs OLED, QNED, NanoCell et UHD introduits à partir de 2023, ainsi que les séries C et G 2022. Le programme Re:New propose quatre mises à jour système sur cinq ans pour chaque téléviseur compatible, garantissant ainsi des fonctionnalités et des applications toujours à jour. Après l'expansion progressive de la prise en charge logicielle dans le monde des smartphones, il serait formidable de voir d'autres fabricants suivre l'exemple de LG dans le secteur des téléviseurs, et au-delà.
Plus d'actualités dans cette catégorie
09-09Le système LiDAR des voitures détruit les caméras des smartphones. Attention à ce que vous photographiez.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité