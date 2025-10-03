L'enregistrement des appels sur Pixel est désormais possible également en Europe

Nouvelle mise à jour pour les smartphones Google Pixel , avec des nouveautés très intéressantes réservées au nouveau Pixel 10. Au cœur de ces nouveautés se trouve l'utilisation de l'intelligence artificielle intégrée à la puce Tensor G5 et au Gemini Nano , capable d'anticiper les besoins pratiques et de simplifier la gestion des conversations quotidiennes. Il ne s’agit pas simplement d’améliorations graphiques ou de petits ajustements, mais de fonctionnalités qui changent profondément la façon dont nous répondons, gérons et même traduisons les appels téléphoniques , aussi bien en voyage que dans la vie de tous les jours. Google a lancé une série d' outils basés sur l'IA pour rendre l'utilisation de l' application Téléphone plus pratique et intuitive . Les nouvelles fonctionnalités vont de la gestion des informations aux traductions en temps réel, en passant par la personnalisation visuelle des appels.
- Magic Cue : Suggère des informations utiles en temps réel (numéros de commande, codes de réservation, détails du voyage) depuis Gmail et Messages. Tout se déroule localement pour garantir la confidentialité.
- Material 3 Expressif : Nouvelle interface d'application téléphonique avec des gestes de réponse ou de refus rapides, une liste d'appels simplifiée et des contacts favoris bien visibles.
- Cartes de visite : Photos plein écran personnalisables pour chaque contact, avec possibilité d'ajouter du texte et des styles graphiques.
- Traduction vocale : traduction en temps réel des appels dans d'autres langues, en préservant le naturel de la voix de chaque appelant.
- Prendre un message : transcrivez les messages après des appels manqués ou rejetés, avec filtrage anti-spam et suggestions d'actions suivantes.
- Notes d'appel : notes automatiques qui suggèrent de créer des événements, des tâches et des rappels immédiatement après l'appel, afin que vous ne manquiez pas de détails importants.
Les nouvelles fonctionnalités d'appel ne se limitent pas aux États-Unis : Google étend leur disponibilité à plusieurs marchés et intègre également les mêmes options dans les systèmes embarqués. Voici les principales nouveautés.
- Call Screen : disponible en Australie, au Canada et en Irlande ; début en version bêta en Inde avec prise en charge de l'anglais et de l'hindi, avec traduction en temps réel du discours des appelants.
- Détection des escroqueries : s'étend au Royaume-Uni, à l'Inde, à l'Australie, au Canada et à l'Irlande pour offrir une meilleure protection contre les escroqueries téléphoniques.
- Enregistrement des appels : étendu à tous les pays Pixel pris en charge, disponible sur Pixel 6 et versions ultérieures ; inclut la messagerie vocale automatique pour protéger votre vie privée.
- Android Auto : ajoute la prise en charge de Call Screen pour gérer les appels pendant la conduite et, plus tard cette année, intégrera également Call Notes pour prendre des notes directement à partir du système d'infodivertissement.
Il est important de noter que la fonction d'enregistrement des appels est enfin disponible dans le monde entier sur les Pixel 6 et modèles ultérieurs, et fonctionnera donc également en Belgique . Cette fonctionnalité est utile pour ceux qui souhaitent suivre des conversations importantes, même sans recourir à des notes automatiques ou à des transcriptions.
