Sora 2 est le TikTok des vidéos deepfake : OpenAI veut conquérir le public des réseaux sociaux

Publié le: 03/10/2025 @ 16:19:17: Par Nic007 Dans "Programmation"
OpenAI a lancé Sora 2 , son nouveau modèle de génération de vidéo (avec audio) qui défie le Veo 3 de Google , mais pas seulement. Au lieu d'intégrer Sora 2 dans ChatGPT, OpenAI a en fait décidé de lancer une application dédiée, qui est essentiellement un TikTok mais avec uniquement des vidéos deep fake , générées par l'intelligence artificielle. Un véritable changement de paradigme , où il n'y a plus de créateurs en chair et en os , même si l'une des fonctions de Sora 2 permet de catapulter l'utilisateur (ou du moins quelqu'un qui lui ressemble) au cœur de l'action. L'application, actuellement disponible uniquement sur iOS et le web , se présente comme un flux défilant très similaire à celui de TikTok, Instagram et autres plateformes similaires. Et tout comme ces applications, le cœur de l'expérience réside dans l'algorithme de recommandation, conçu pour encourager la créativité et l'interaction plutôt que la consommation passive. C'est du moins ce que pense OpenAI. Chaque utilisateur peut personnaliser son flux selon son humeur , choisir ses styles préférés, ou même contribuer au contenu des autres avec des remix et des variations. Du déjà vu, non ? Le contrôle parental est également inclus : via les paramètres de ChatGPT, les parents peuvent désactiver la personnalisation et le défilement continu pour les plus jeunes utilisateurs.
D'un point de vue marketing, l'initiative d'OpenAI est brillante : Sora se positionne ainsi non seulement comme un outil de génération, mais aussi comme un écosystème social , stimulant ainsi le public bien plus qu'une simple intégration à ChatGPT. Quant à savoir si nous sommes prêts à passer des vraies vidéos aux vidéos « fausses », c'est une autre histoire. Laissant de côté l'aspect social, Sora 2 représente une avancée notable par rapport à la première génération. Le modèle est capable de reproduire des physiques plus précises , rendant les mouvements et les interactions entre les objets plus fidèles au monde réel. Cela rend les vidéos moins « artificielles » et plus convaincantes, même dans des situations complexes, mais comme vous pouvez facilement l’imaginer, la variété des résultats semble très large. Une autre nouveauté est la synchronisation audio : les clips générés peuvent inclure des sons et des dialogues alignés avec les images , élargissant ainsi les possibilités expressives.
L'application Sora 2 n'est actuellement disponible qu'aux États-Unis et au Canada, un lancement international n'étant qu'une question de temps. Non seulement cela, mais à l’heure actuelle, pour accéder au service, même via le Web , une invitation est nécessaire . La raison de ce déploiement lent est claire : tester le service avec un nombre limité d'utilisateurs, à la fois pour vérifier sa qualité et la stabilité des serveurs d'OpenAI (générer des vidéos coûte plus cher qu'une requête de texte !). En parlant de prix, Sora 2 est gratuit pour l'instant, avec des limites d'utilisation « généreuses », mais cela ne durera pas éternellement. Pour ceux qui recherchent la meilleure qualité, notamment les abonnés ChatGPT Pro , il existe le modèle Sora 2 Pro , mais il restera réservé à une poignée de privilégiés, compte tenu du prix élevé de l'abonnement.
