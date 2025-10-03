Test NBA 2K26 (PS5) - La nouvelle référence du basket ?

Publié le: 03/10/2025 @ 15:24:49: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Bien sûr, on ne peut pas parler de changements révolutionnaires pour une sortie sportive annuelle. Cependant, NBA 2K26 présente plusieurs ajouts bienvenus, dans la continuité des améliorations de l'année dernière. Le changement le plus important concerne le tir, un domaine sur lequel le jeu a expérimenté ces dernières années. En haut de la barre de tir, un point vert apparaît désormais, dont la taille varie selon la distance, le niveau technique et la défense. Si le joueur relâche le bouton de tir à l'intérieur de ce point vert, le panier est quasiment assuré. Cela se traduit par une rafale de trois points, reflétant fidèlement l'évolution du basketball moderne. Il semble que Visual Concepts cherche à rendre le tir plus facile à utiliser que dans les versions précédentes, plus exigeantes. Parallèlement, le moteur ProPLAY présente des améliorations significatives, offrant un résultat encore plus réaliste. Grâce à de nouveaux modèles d'apprentissage automatique et à de nouvelles animations, les déplacements des joueurs sur le court sont plus fluides. Finis les glissades et les mouvements robotiques gênants. Les courses et les changements de raquette améliorent considérablement le jeu offensif. Si l'attaque s'est renforcée, les développeurs ont également soigné la défense. Une nouvelle technologie de collision entre joueurs et un retour de rebond amélioré renforcent la fiabilité de la défense. De plus, l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) améliore le comportement défensif global de l'équipe, notamment sur les prises à deux et les pertes de balle. Cet équilibre entre paniers faciles et défense plus resserrée offre une meilleure expérience de jeu. Il s'agit sans aucun doute de la meilleure simulation de ce sport à ce jour.
Liens
Lire l'article (2 Clics)
Plus d'actualités dans cette catégorie
02-10La page d'annulation du Xbox Game Pass est en panne : trop de personnes souhaitent annuler le service
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité