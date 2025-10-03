Publié le: 03/10/2025 @ 15:22:43: Par Nic007 Dans "Navigateurs"
Le marché des navigateurs web, longtemps dominé par Google Chrome, accueille un nouveau concurrent. Perplexity a lancé Comet, un navigateur web basé sur l'intelligence artificielle, disponible gratuitement à l'échelle mondiale pour tous les utilisateurs intéressés. L'entreprise annonce que Comet concurrence non seulement les moteurs de recherche traditionnels, mais redéfinit également notre façon d'utiliser le web. Comet se distingue par son module de recherche intégré au navigateur et son assistant IA avancé. Les utilisateurs peuvent poser des questions et recevoir des résumés détaillés avec leurs sources, ainsi que surligner des passages de pages web pour obtenir instantanément des explications ou des résumés concis. Cet outil fonctionne à la fois comme un navigateur traditionnel et un assistant virtuel, organisant le contenu et accompagnant les utilisateurs dans leurs tâches quotidiennes. Le navigateur a été lancé en juillet avec un abonnement Max payant à 200 $ par mois. Malgré ce prix élevé, Perplexity a indiqué que des millions d'utilisateurs s'étaient inscrits sur la liste d'attente. L'accès à Comet a désormais été étendu et est gratuit, bien que la version gratuite présente certaines fonctionnalités limitées, comme l'assistant side-car. Les forfaits payants donnent accès à des modèles d'IA avancés, tandis que les abonnés Max peuvent également utiliser l'assistant de messagerie. Ce module automatise les réponses, organise la boîte de réception et hiérarchise les messages.
Comet ne se limite pas à la navigation. Cet assistant en arrière-plan peut envoyer des e-mails, réserver des vols, ajouter les billets de concert les moins chers à votre panier et même vous suggérer les meilleures offres de voyage. L'intégration avec des applications bureautiques et des sources de données élargit ses capacités, faisant de Comet un outil capable de concurrencer non seulement les navigateurs, mais aussi les assistants virtuels. Peu après le lancement de Comet en juillet, les chercheurs de Brave, l'un des concurrents de Perplexity, ont découvert une grave faille de sécurité. La fonction de résumé de contenu pouvait être exploitée par des sites web malveillants. Des instructions cachées, invisibles pour l'utilisateur, étaient interprétées comme des commandes par l'IA, risquant de divulguer des données personnelles, notamment des adresses e-mail, et même de télécharger des informations sensibles depuis d'autres onglets ouverts. Brave a informé Perplexity de la vulnérabilité, et l'entreprise a immédiatement publié un correctif pour contrer la menace. Cependant, l'incident a suscité un débat sur la sécurité des navigateurs IA et les risques posés par les technologies génératives combinées à la navigation web traditionnelle.
